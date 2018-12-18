中國鐵路首座公專網共享鐵塔落戶雲南

中評社香港12月18日電／記者從中國鐵路總公司獲悉，18日，隨著中鐵電氣化局一公司承建的永廣鐵路公網覆蓋工程完成了首座公專網共享通信鐵塔設備安裝，全國鐵路首座公網與專網同步規劃、同步設計、同步實施、同步開通的共享鐵塔正式落戶雲南，將來旅客在車上，就能夠體驗到高質量的語音通話和流暢的4G網絡服務。



新華社報道，中國鐵路昆明局集團滇中建設指揮部主管高毅謹介紹，今年11月，中國鐵路總公司與中國鐵塔股份有限公司簽署了戰略合作協議，為廣大旅客提供更好的出行和網絡體驗。中國鐵路昆明局集團滇中建設指揮部和中鐵電氣化局一公司統籌協調、科學論證、整合資源，在全國首次實現了鐵路公網與專網通信“四同步”的鐵塔資源共享。



他說，共享通信鐵塔解決了鐵路沿線通信鐵塔重復投資、線纜溝槽利用率低等問題，在保證鐵路運輸安全的前提下，有利於促進資源節約和環境保護。永廣鐵路通信鐵塔的資源共享讓原有鐵路專網，移動、聯通、電信公網等“四張網”合併成一張穩定、可靠的網絡。



中鐵電氣化局永廣項目負責人畢志峰表示，永廣鐵路將實現沿線5個車站鐵塔、3個基站鋼管塔的通信設施資源共享，項目可節約建設投資約500萬元，每個共享鐵塔平均節約60多萬元。



永廣鐵路是新建成昆鐵路擴能改造工程的重要組成部分，線路全長約126公里，開行旅客列車時速為160公里，計劃於2019年開通運營。屆時，昆明至成都將由現在的20小時壓縮到7小時左右。