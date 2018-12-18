印度電信出口促進會建議政府　禁購華為等設備

中評社香港12月18日電／當一些國家對有中國軍方背景的華為產品說不之際，印度電信出口促進委員會（TEPC）主席高許近日致函印度國安顧問多瓦爾，建議禁止政府向華為等中國廠商採購電信設備。



印度報章“今日商業”（Business Today）今天報道，印度電信出口促進委員會主席高許致函印度國家安全顧問多瓦爾，以國家安全理由建議禁止任何政府單位向華為、中興和烽火科技等中國廠商採購設備用於政府電信與網路系統。



據中央社援引報道，高許在信函中指出，應禁止包括中央或地方政府等政府單位採購任何中國電信設備用於電信網絡，這些政府單位包括電力、鐵路、國防和公共事業單位。



高許強調，印度本土電信設備製造商已擁有相關產品、智慧財產權及製造和解決問題的能力，可滿足印度相關政府單位的需求。



與中國軍方有密切聯繫的中國華為，目前一躍成為全球電信設備大廠，去年在全球行動網路設備的銷售額占了28%。



但隨著華為等中國電信設備被懷疑裝有間諜程式引發安全疑慮，已有美國、加拿大、英國、德國、日本、澳洲、紐西蘭等國擔心電信網路設備遭中國當局遠端操控及竊取資料，影響國家安全，陸續禁止採購華為、中興、烽火科技等中國廠商電信設備。



不過，印度政府近日傳出邀請華為與易立信（Erricson）、索尼（SONY）、韓國三星等國際大廠參與印度5G（第五代行動網路）展示計劃，華為更表示已在印度進行5G試驗，引發安全疑慮，高許致函多瓦爾，希望禁止採購中國電信設備。