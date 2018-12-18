被問賴何時辭？蔡英文未答還叫錯職稱兩次

被問到賴清德是否提出辭職？蔡英文抓抓頭，回應“這一題沒有在題庫裡面”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月18日電（記者 黃文杰）蔡英文今日下午來桃園與民進黨桃園市長鄭文燦進行“蔡鄭會”，會後開放媒體提問，有記者問到賴清德是否又提出辭職？蔡英文先以“這一題沒有在題庫裡面”回應，接著又把“院長”喊成“市長”兩次，強調例行性會面，“如果有需要提出來的話，也會討論”。



今日下午“蔡鄭會”地點在桃園市政府綜合會議廳，會議進行分成兩大部分，由桃園市副市長游建華就市政業務進行簡報，接著由鄭文燦與蔡英文個別致詞，最後15分鐘進行意見交換，還有留給媒體10分鐘的Q&A。



開放媒體提問，第一題就是：賴清德是否已經提出辭呈，時間在明年1月10日之後？



蔡英文聽完，一臉嚴肅說，“這一題沒有在題庫裡面”，近來沒有跟“市長”，後來發現口誤，立刻更正說“院長”坐下來談這件事，所以記者的消息來源不太清楚，不過在例行性會面時候，如果“市長”，又發現口誤，立刻更正“院長”有需要提出來的話，也會討論。



媒體第二題問到，這次來桃園與鄭文燦市長會面，有比上次（台北市長柯文哲的蔡柯會）感覺更溫暖？有沒有勸進鄭文燦承接更重要職務？



蔡英文表示，現在最重要承擔，就是把桃園建設做好不是嗎？我們黨要靠中生代來承擔，文燦更是義不容辭該承擔就承擔。



對於來桃園有沒有比較溫暖？蔡英文遲疑一下，“今天台灣各地不是比較暖和嗎？”沒有正面回應上次“蔡柯會”的不愉快。