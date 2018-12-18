中日舉行第十輪海洋事務高級別磋商

中評社北京12月18日電／第十輪中日海洋事務高級別磋商17日至18日在浙江省嘉興市烏鎮舉行。



新華社報道，中國外交部、中央外辦、國防部、公安部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局、中國地質調查局、中國海警局、中國科學院等部門及日本外務省、內閣府、水產廳、資源能源廳、海上保安廳、環境省、文部科學省和防衛省分別派員參加。



雙方舉行了磋商機制全體會議和機制下設的政治與法律、海上防務、海上執法與安全、海洋經濟四個工作組會議，就東海相關問題交換意見，並探討了開展海上合作的方式。



一、雙方一致認為，以今年《中日和平友好條約》締結40週年為契機，根據兩國領導人關於使東海成為和平、合作、友好之海的共識，推進海洋領域的務實合作。



二、雙方歡迎今年6月正式啟動運行中日防務部門海空聯絡機制，並就儘早建立和開通該機制下的直通電話交換了意見。雙方對兩國防務交流積極發展勢頭表示歡迎，就認真落實兩國和兩國防務部門領導人共識，推動加強防務交流交換了意見。



三、雙方就海洋科考交換意見，確認遵守雙方關於海洋科考相互事先通報框架，並願就相關事宜保持溝通。



四、雙方同意以今年10月安倍首相訪華期間簽署《中日海上搜救協定》為契機，繼續推進海上搜救合作。中國海上搜救中心與日本海上保安廳確認了《中日海上搜救協定》生效後的聯絡方式，確認將促進信息交換、共同訓練等。雙方一致同意中國海上搜救中心與日本海上保安廳繼續開展順暢高效的海上搜救合作，並就今後推進兩部門合作交換了意見。



五、雙方一致同意，中國海警局與日本海上保安廳進一步加強雙多邊領域的交流與合作。

