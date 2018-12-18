葉俊榮接下邀請函　稱願赴台大與師生談管案

台大化學系助理教授徐丞志（左）當面把邀請函交給葉俊榮。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）“台大自主聯盟”18日下午來到“教育部”前，邀請“教育部長”葉俊榮赴台大說明管中閔案。葉俊榮當面接下邀請函，並對管案提出三點回應，第一，遴選過程中確有爭議，如利益迴避、兼職問題，瑕疵必須補正；第二，如果台大遴委會不願處理，他不會讓問題繼續拖；第三，他承諾期末考前赴台大與師生座談詳細說明，過程可以對外直播。



根據台灣大學行事曆，台大期末考周為2019年1月7日至11日，葉俊榮若要與師生座談，日期勢必在此之前。



“台大自主聯盟”6日在臉書發出“邀請函”，要求“教育部長”葉俊榮到台大溝通，並限期葉要在13日下午前聯繫，卻未獲葉俊榮答覆。為此，台大自主聯盟18日直接來到“教育部”前高喊還我校長，想當面把“邀請函”送給葉俊榮進行“有溫度的溝通”，並將行動取名為“葉問”。



現場約15人到場，包括台大公共衛生學院兼任教授金傳春、台大化學系助理教授徐丞志，中國國民黨籍“立法委員”李彥秀也到場聲援。



起初葉俊榮因赴“行政院”開會，並不在“教育部”，第一時間未出面接受邀請，不過大約1個小時過後，葉俊榮從會議中抽身回到“教育部”，當面接下邀請函，並對自主聯盟成員發表三點回應：



第一，他和大家一樣，感受這件事情發展到今天很不好，要有決心去尋求一種方式趕快面對處理，而且要合乎法律程序，要合乎大學自治，也要合乎高教需求及學生權益，台大校長案5月要求重啟遴選程序，但他7月才來“教育部”，他來到這裡後就已經把整件事情做了一些整理，包括重啟要從哪裡重啟，他已經重新定位清楚，關鍵就是要進一步去做瑕疵的補正。



葉俊榮指出，瑕疵補正基本上就是，遴選過程中確實有爭議，例如利益迴避問題、兼職問題，這個問題本身存在，爭議要面對，勇敢的面對，從程序面去處理，所以他一直努力提出了善意溝通，希望用大家可以接受的方式解決爭議，他不斷提出遴選會應把這些程序爭議透過開會重新確認，到底有沒有影響遴選結果。



葉俊榮表示，結果看了先前遴選會的文，裡面寫到對於這些問題會不會影響選舉結果，尚難確認，所以他希望能進一步確認清楚補足程序，這樣未來台大校長就不會有程序瑕疵的問題，如果沒有去處理，大家會繼續質疑利益衝突問題、迴避問題。



葉俊榮指出，處理之後程序上才會完美完整，未來的校長才能免除這些爭議指責，才能合理帶領台大，不必不斷面對人家對他程序瑕疵的指控，有這樣處理，整個程序才會完美。



第二，如果台大遴委會還是不願意處理，他還是要面對，不要讓這件事情繼續拖。



第三，他很願意和台大溝通，所以他不只接受邀請，他還希望直接面對台大師生，讓更多人可以和他對話，他請台大安排找時間，他直接去，而且更開放，不是只對自主聯盟而已，台大師生都來，有興趣的都來，讓他與大家座談詳細說明，師生有問題都提出來討論。



葉俊榮說，時間點不要拖太久，期末考快到了，希望不要影響到期末考，舉辦時間盡量在期末考之前，他願意回台大與師生們溝通，與大家討論，對外直播也沒關係。



葉俊榮表示，“教育部”最近對於校長遴選制度也做了很多檢討，包括台大被“監察院”糾正，“教育部”也被“監察院”糾正。雖然“教育部”並非直接舉辦遴選者，但制度對不對，會影響到實際執行，“教育部”做了很多檢討，他也利用這個機會到大學端向大家說明，否則校長遴選如果辦不好，也會影響學校未來發展。