台印度重簽雙邊投資協定　新增爭端解決機制

照片左起“經濟部長”沈榮津、印度台北協會會長史達仁、台灣駐印度代表田中光、“財政部次長”吳自心於簽署儀式上合影。（照片：“外交部”提供） 中評社台北12月18日電／台灣駐印度代表田中光與印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）今天在台北簽署“台印度雙邊投資協定”（Bilateral Investment Agreement）與“台印度優質企業相互承認協定”（Mutual Recognition of the Respective Authorized Economic Operation Programs），新增爭端解決機制，並納入第三方投資；更新投資保障範圍後，有助促進雙邊投資。



“外交部”發布新聞稿表示，“台印度雙邊投資協定”先前於2002年簽署，2005年生效至今；為更新投資保障範圍，確保台商在印度投資獲得符合國際標準的待遇，並且因應ICT產業日增的新投資樣態，新約內容參考目前國際投保協定最新版本進行調整，相信有助促進雙邊投資成長，更有助台灣ICT等產業前進印度。



“經濟部長”沈榮津表示，今年透過台印共同努力，已簽署“中華民國”對外貿易發展協會與印度貿易推廣組織合作備忘錄，並設置Taiwan Plus辦公室，今天更新已生效13年的投資保障協定（BIA），也顧及台商主要關切的投資保障議題，搭配Taiwan Plus服務，可協助業者爭取印度市場的龐大商機。



“外交部”指出，印度為台灣前20大貿易國，台印度雙方海關向來維繫良好合作關係，“兩國”已簽署“關務互助協定”、“貨品暫准通關證協定”、“優質企業（AEO）相互承認行動計劃”。這次正式簽署“優質企業（AEO）相互承認協定”，藉由互相承認對方優質企業的驗證結果，雙方相關出口業者於貨物出口至“對方國”時，得享有便捷通關等優惠措施，將有助提升企業競爭力。



根據“經濟部”國際貿易局資料，台灣2017年對印度出口33.02億美元，從印度進口30.64億美元；根據“經濟部”投資審議委員會資料，截至2018年7月為止，台商對印度投資共85件，達6.02億美元，印度對台投資達509件，金額達6225萬美元。