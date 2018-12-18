SEMI：明年全球晶圓廠投資將衰退8%

中評社香港12月18日電／SEMI報告分析，今年全球晶圓廠投資金額將下修至成長10%，明年下修至衰退8%。記憶體價格下跌與美中貿易戰影響公司投資計劃改變，是晶圓廠資本投資快速下滑兩大主因。



根據國際半導體產業協會（SEMI）公布全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast Report），今年與2019年全球晶圓廠設備投資金額將下修，今年的投資金額將較 8月時預測成長14%，下修至成長10%；2019年投資金額更將從原先預測的成長7%，下修至衰退8%。



SEMI指出，在今年8月時綜合收集分析全球超過400間晶圓廠主要投資計劃後，預測今年下半年到2019上半年，晶圓廠投資金額將呈現下滑態勢。有鑑於近期市場情勢，下滑幅度恐將較原先預期更為劇烈。



中央社援引報道，報告指出，今年下半年及2019上半年晶圓設備銷售金額分別將下滑13及16個百分點，直到2019下半年才有望出現轉圜。



SEMI台灣區總裁曹世綸表示，記憶體價格下跌與美中貿易戰之下，導致公司投資計劃改變，是晶圓廠資本投資快速下滑兩大主因，其中又以先進記憶體製造商、中國晶圓廠、及28奈米或以上成熟製程業者的資本支出縮減，影響全球市場最劇。



其中在記憶體部分，SEMI指出，繼今年年初NAND型快閃記憶體價格急遽下滑後，動態隨機存取記憶體（DRAM）價格也在第4季鬆動，連兩年的DRAM盛世恐將結束。存貨調整及中央處理器（CPU）產量不足，將導致更劇烈的價格滑動。