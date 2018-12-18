被新潮流系綁架？蔡：派系不是民進黨的一切

蔡英文。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月18日電（記者 黃文杰）蔡英文18日下午到桃園與民進黨桃園市長鄭文燦進行“蔡鄭會”，會後開放媒體提問，被問到“是否被新潮流綁架？”蔡英文先俏皮說“我旁邊就坐了一位新潮流”，還故意問旁邊的鄭文燦“請問你還是新潮流嗎？”，蔡強調，派系不是民進黨的一切，最重要是民進黨要團結在共同目標。



今日下午“蔡鄭會”地點在桃園市政府綜合會議廳，會議進行分成兩大部分，由桃園市副市長游建華就市政業務進行簡報，接著由鄭文燦與蔡英文個別致詞，最後15分鐘進行意見交換，還有留給媒體10分鐘的問答。



媒體問蔡英文，新北市黨部主委余天認為你被新潮流綁架，陷入困境，怎樣看黨內各派系問題，“有沒有被綁架？”



蔡英文聽完問題，第一句話是：“我旁邊不就坐著一個新潮流（意指鄭文燦）嗎？”還轉身問鄭“請問你還是新潮流嗎？”，引來台下笑聲。



蔡英文表示，外面總是以派系的角度來看民進黨，但是派系不是民進黨的一切，至於每個派系怎麼定義？有時候連派系自己人都搞不清楚，所以她才問鄭是否是新潮流？



她說，無論是怎麼定義，但是最重要的是黨員有沒有共同目標、共同責任感，黨還是團結在這個共同目標上。



鄭文燦接著回應說，黨遇到困難，任何人都不能置身事外，派系的感受要放到零，個人的利害要放到零。如果一條船，船沈了，還分什麼派系嗎？所以自己面對這樣新的挑戰，我的看法是要在一起共同承擔，其實執政團隊，不只是一位“總統”，有不同的角色，責任也不在“總統”身上，如果有需要檢討的地方，是各層面都需要檢討，不是檢討“總統”。



“全台灣最難做的政治工作是民進黨主席！”鄭文燦解釋，黨員可以罵，“立委”可以罵，民進黨可以罵，國民黨可以罵，連共產黨也可以罵，媒體名嘴可以罵，這個職務真的不好做，但是承擔是共同的。



鄭文燦說，自己確實沒有把派系利益放在個人決策，怎樣對黨最好？他當選桃園市長第一天，就告訴自己，把教條、壓力、誘惑放在一邊，如何做好市長是唯一考慮。同樣道理，“民進黨人”要做好工作，千萬要記得，團隊高於個人高於派系，才是關鍵。