蔡鄭會放輕鬆　蔡英文笑問鄭：你哪個世代？

“蔡鄭會”下午在桃園登場，蔡英文認真聽鄭文燦報告。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃文杰）備受矚目的“蔡鄭會”今日下午在桃園登場，蔡英文與桃園市長鄭文燦一開始雙方交集都放在市政議題，少談政治，蔡英文開場還不忘虧鄭，說話一點政治沒有，“讓人感到無趣”，但正因為專心市政，鄭文燦每次談話都是讓人民有感。



“蔡鄭會”是蔡英文與六都市長當選人會面第二場，下午見面地點在桃園市政府綜合會議廳，會議進行分成兩大部分，由桃園市副市長游建華就市政業務進行簡報，接著由鄭文燦與蔡英文個別致詞，最後15分鐘進行意見交換，還有留給媒體10分鐘的Q&A。



鄭文燦先向蔡英文報告，桃園需要支援的市政建設，一度嚴肅地表示希望桃園建設“好一點、多一點、快一點”，盼望蔡英文能了解並督促行政團隊往前走，讓人民有感。



會談中，蔡英文與鄭文燦一起坐在台上，蔡英文併腿而坐，將雙手放在腿上，還不時微幅挪動雙腳，姿態顯得有些拘謹。



蔡在聆聽鄭文燦發表談話時，時而點頭表示認同，時而提筆紀錄，時而分心望向一旁，似有心事。



蔡英文首先解釋，為何第一站到台北市，第二站來桃園市，主要是兩位市長都是連任，因此政策有連接性，能更加聚焦。在談具體個案前，她先恭喜鄭高票連任。



身為“總統”及前主席，她很高興鄭文燦的表現，還笑問坐在旁邊的鄭文燦：“你是算中年世代？還是中壯年世代？還是青年世代？”最後直接認定鄭是年輕世代。



她讚許《鄭文燦模式》變成大家討論的模式，一切以市民福祉為目標，建設之前，願意與任何人合作，是精神所在。



“很少看到鄭文燦跟別人吵架！”蔡英文說，無論是哪黨執政，都希望建設能到位，照顧人民、讓人民有感，每次聽鄭文燦報告，可以感受到這個市長專心、細心的程度，正因為他對政策的熟悉，所以每次她若在市長講話之後“都要等很久”，因為鄭“都要講很久很久”，但市民一定聽了都很有感，因為是鄭文燦所說都是貼近市民的建設。



蔡英文指出，她知道市長想把事情做得又快又好，理解地方首長建設急迫感，不過中央部會每天處理事務繁雜，考量地方也多，效率看來可能沒有地方快，但能讓中央和地方效率平行，就是雙方要有良好的溝通，在這些個案上，她會更加強中央與地方的溝通，她坦承中央與地方配合的效率是每個地方都有問題，希望能建立起良好的溝通平台。