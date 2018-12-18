王滬寧宣讀表彰改革開放傑出貢獻人員的決定

大會現場（中評社 張爽攝） 中評社北京12月18日電（記者 張爽）慶祝改革開放40周年大會12月18日上午10時在人民大會堂舉行，于敏等100人獲得改革先鋒稱號，獲頒改革先鋒獎章，阿蘭·梅裡埃等10名國際友人獲頒中國改革友誼獎章。中共中央政治局常委、中央書記處書記 王滬寧宣讀了《中共中央、國務院關於表彰改革開放傑出貢獻人員的決定》。



王滬寧表示，今年是我國改革開放40周年。1978年12月，黨的十一屆三中全會作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，動員全黨全國各族人民為社會主義現代化建設進行新的長征。這是新中國成立以來我們黨和國家歷史上具有深遠意義的偉大轉折，是決定當代中國命運的關鍵抉擇。



王滬寧說，40年來，我們黨團結帶領人民，艱苦奮鬥、頑強拼搏，堅決破除阻礙國家和民族發展的思想束縛和體制障礙，開辟了中國道路，釋放了中國活力，凝聚了中國力量，實現了從趕上時代到引領時代的偉大跨越，書寫了國家和民族發展的壯麗史詩，黨的面貌、國家的面貌、人民的面貌、軍隊的面貌、中華民族的面貌發生了前所未有的變化。我國改革開放的偉大創舉，也深刻影響了世界，為世界各國帶來巨大機遇。



王滬寧指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣和強烈的責任擔當，全面深化改革，擴大對外開放，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，推動中國特色社會主義進入新時代，掀開了改革開放新的歷史篇章，中華民族正以更加嶄新的姿態屹立於世界東方。



王滬寧說，人民是改革開放偉大奇跡的創造者，是推動改革開放的力量源泉。改革開放在認識和實踐上的每一次突破和深化、改革開放中每一個新生事物的產生和發展、每一個經驗的取得和積累，都來自億萬人民的實踐和創造。40年波瀾壯闊的改革開放偉大進程，湧現出一大批勇立時代潮頭、銳意改革創新、敢於實踐探索的先鋒模範。



王滬寧表示，在隆重慶祝改革開放40周年之際，為表彰先進、鼓舞鬥志，弘揚敢闖敢試、敢為人先的改革精神，激勵全黨全國各族人民堅定不移聽黨話、跟黨走，將改革開放進行到底，黨中央、國務院決定，授予於敏等100名同志改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章；同時，為感謝國際社會對中國改革開放事業的支持和幫助，向阿蘭·梅裡埃等10名國際友人頒授中國改革友誼獎章。

