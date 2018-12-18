柯家軍陳思宇存款890萬　李正皓：看破手腳

陳思宇存款高達890萬，李正皓說，憑什麼指責別人是連勝文。（照片：李正皓臉書） 陳思宇在財產申報表上的現金存款高達890萬。（照片：李正皓臉書） 中評社台北12月18日電／台北市政府觀傳局長陳思宇日前登記參選台北市“立委”補選時暗諷，政壇上有非常多的連勝文們。中國國民黨草協聯盟發言人李正皓今日在臉書發文指出，當他看到陳思宇在財產申報表上的現金存款高達890萬後，可以確定這次“立委”補選最有可能的結果就是陳思宇被看破手腳、台北市長柯文哲遭波及反受重傷。



李正皓說，存款890萬是什麼概念？根據人力銀行的統計，將近四成的上班族存款不到1萬元，陳思宇的存款是這些上班族的890倍；39歲以下勞工（陳思宇32歲）存款平均為21萬，陳思宇存款是這些人的40倍。這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？



他說，這次北市“立委”補選不論國民黨現任台北市議員陳炳甫、民進黨何志偉都是強將，選戰後期必然進入刀刀見血的肉搏戰，屆時陳思宇每多做錯一件事，就等於柯文哲多受一次傷; 陳思宇每多說錯一句話，就等於柯文哲多流一次血。



以下為李正皓臉書全文：



陳思宇說政壇有許多連勝文們，雖然我並不確定被稱呼為連勝文算是好還是壞，但我看到陳思宇在財產申報表上的現金存款高達890萬後，我可以確定這次“立委”補選最有可能的結果就是陳思宇被看破手腳、柯文哲遭波及反受重傷。



存款890萬是什麼概念？



根據人力銀行的統計，將近四成的上班族存款不到1萬元，陳思宇的存款是這些上班族的890倍；39歲以下勞工（陳思宇32歲）存款平均為21萬，陳思宇存款是這些人的40倍。



根據中經院的估計普通人退休15年內的總支出為989萬，如果沒意外，以陳思宇的收入來推算，陳思宇只要再工作一年就可以退休。



看懂了嗎？陳思宇與一般人的差距已經不是“起跑線不公平”的問題，而是她的“起跑線就等於一般人的終點線”，別人工作一輩子才能存到的退休金陳思宇32歲時已經擁有。



這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？更遑論包含陳思宇公開對柯文哲說“阿北，我在中央等你”等話，也透露出陳思宇多說多錯、豬隊友的本質。



無奈的是，這次北市“立委”補選不論陳炳甫、何志偉都是強將，陳思宇不可能憑著裝傻、賣甜就在選戰中輕騎過關，選戰後期必然進入刀刀見血的肉搏戰，屆時陳思宇每多做錯一件事，就等於柯文哲多受一次傷; 陳思宇每多說錯一句話，就等於柯文哲多流一次血。



也因此，這次“立委”補選最有可能的結果就是陳思宇被看破手腳、柯文哲遭波及反受重傷。