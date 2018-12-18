台印度重簽投保協定　台商：很有利拓展市場

中評社台北12月18日電／駐印度代表田中光今天與印度台北協會會長史達仁簽署“台印度雙邊投資協定”及“台印度優質企業相互承認協定”，印度的台商和台灣官員認為，對市場拓展很有幫助。



中央社報道，多家印度台商對台印度今天簽署上述兩項協定，都感到鼓舞與歡迎。一些台商說，這對台商在印度的營運和拓展市場將有很大助益，解除台商對一旦在印度發生投資糾紛時，解決糾紛曠日廢時的印象，希望可透過台印度投資協定爭端解決機制快速解決。



一些從台灣進口商品到印度的台商說，尤其是台印度優質企業相互承認協定簽署後，台商若獲得優質企業認證，大量從台灣進口商品到印度時，將可在商品通關時省去許多時間，快速進入市場，對市場拓展很有幫助。



駐印度代表處官員指出，台商在印度投資出現糾紛時，將可透過這項協定新納入的爭端解決機制，由公正第三方來處理，可加速爭端的處理。同時，新協定還納入第三地間接投資，亦即不僅保障在印度的台商，從越南、新加坡、泰國等第三地轉投資印度的台商也納入保障。



至於台印度優質企業相互承認協定，官員說，在雙邊海關去年簽署優質企業（AEO）相互承認行動計劃後，今天進一步簽署台印度優質企業相互承認協定，雙方海關對通過優質企業認證的台印度業者，將給予貨物通關便捷措施，對雙方大量出口至對方市場的廠商相當有利。



田中光與印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）今天在台北簽署“台印度雙邊投資協定”與“台印度優質企業相互承認協定”。



其中，台印度雙邊投資協定是雙方在今年上半年對協定文本達成共識後，印度“內閣”會議於10月24日批准，並於今天由田中光和史達仁在台北簽署。



台印度雙邊投資協定先前於2002年簽署，2005年生效至今，因應資通訊（ICT）產業日增的新投資樣態，雙方因而簽署新版本，盼促進雙邊投資成長，也有助台灣ICT產業進軍印度市場。印度政府對這項協定促使更多台灣ICT產業到印度投資設廠，抱持很大期待。