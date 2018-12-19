中評側記：BAT都來了 馬雲收獲最多快門聲

馬雲出現在大會堂內的大屏幕上（中評社 張爽攝） 中評社北京12月18日電（記者 張爽）昨天舉行的慶祝改革開放40周年大會上，中國三大互聯網公司BAT——百度公司（Baidu）、阿里巴巴集團（Alibaba）、騰訊公司（Tencent）的主要創始人李彥宏、馬雲、馬化騰皆受邀出席，並獲得改革先鋒稱號，獲頒改革先鋒獎章。



馬化騰、馬雲比鄰而坐，分別坐在國家副主席王岐山、中央政治局委員王晨身後。



馬雲在表彰大會上被稱為“數字經濟的創新者”，工作人員念到馬雲的名字時，現場響起一片快門聲，並持續數秒，是該環節收獲快門聲最多的一位。在現場的受表彰人被念到名字後，會揮手示意，同時頭像也會出現大會堂裡的兩塊大屏幕上面。馬雲微笑揮手的鏡頭被現場的一片快門聲記錄下來。



在少先隊員獻花環節，馬雲接過鮮花後也舉手向少先隊員敬禮，並主動伸手與少先隊員握手。



騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰坐在馬雲左手側，在表彰大會上被稱作“互聯網+”行動的探索者。百度創始人李彥宏被稱作“海歸創業報國推動科技創新的優秀代表”，同樣也在第二排就坐。



公開資料顯示，BAT三家互聯網巨頭各自形成自己的體系和戰略規劃，分別掌握著中國的信息型數據、交易型數據、關係型數據，利用與大眾的通道不斷兼並後起的創新企業，共投資數百家公司。



國家主席習近平在昨天的大會上表示，我們要堅持創新是第一動力、人才是第一資源的理念，實施創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快關鍵核心技術自主創新，為經濟社會發展打造新引擎。





