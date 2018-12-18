台南綠營釀退黨風暴　黃偉哲：黨有制度規章

面對基層里長集體退黨風波，黃偉哲強調黨有規章制度。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月18日電（記者 趙家麟）民進黨台南正、副議長風波愈演愈烈，24位基層里長送件集體退黨，後續傳出可能還有上千黨員要跟進。台南市長當選人黃偉哲18日受訪表示，一切遵循黨的規章制度，不要因為人選不是自己屬意的人，就輕率的舉動來傷害自己的黨。



台南市議會民進黨團日前假投票方式選出邱莉莉、郭清華角逐下屆正、副議長，刺激了力挺現任副議長郭信良樁腳、支持者，安南區24名里長送出集體退黨連署書，要求民進黨妥適處理此事，並痛批新潮流連地方都想“整碗捧”，“新潮流不倒、民進黨不會好”，還聲稱後續其他區的里長、甚至還會有上千黨員跟進退黨。



黨籍里長們挑在中執會確定正副議長提人選前，祭出集體退黨大動作希望能夠翻案，但民進黨台南市黨部18日仍否認收到連署書或里長集體退黨的申請，市黨部主委黃先柱呼籲郭信良團結為要、相忍為黨、安撫里長。郭信良則說“這是主委應該做的事情，怎麼會是我去安撫。”



郭信良無緣角逐下屆正、副議長，支持者群起反彈，郭18日在社群網路臉書上貼文指出“我也知道政治的無情與派系的鬥爭，但我心存善念，就算遭受有心人的抹黑與攻擊，我依然選擇原諒。但到今天我才發現我錯了，因為這已經是一個只有派系，沒有是非的年代了。”郭信良是否會退黨一搏，成了外界關注的焦點。



眼看正、副議長選舉扯出派系鬥爭、退黨風暴愈演愈烈，黃偉哲18日受訪時，語重長心的表示，“民進黨像我們的母親，同志就像兄弟姐妹一樣，為了一位不喜歡的兄弟姐妹，就要離開母親、離家出走，讓母親情何以堪！希望大家相忍為黨，這個黨是大家創造的，這個黨庇蔭了我們的從政之路，不管是基層里長或中高階重要幹部、議員、“立委”，我們都希望能好好的留在黨內打拚奮鬥。”



黃偉哲說，黨有黨的體制，如果因此換人，是否又要換另一批人退黨呢？一切遵循黨的規章制度，不要因為人選不是自己屬意的人，就有輕率的舉動來傷害自己母親、自己的政黨，這是期期以為不可的。