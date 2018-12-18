天災頻繁未減遊興　訪日觀光客破3千萬

中評社香港12月18日電／日本今年天災頻繁，日本政府原擔憂會影響訪日外國觀光客遊日意願，不過，實際情況顯示，這些天災未讓觀光客卻步，並在今天突破3000萬人次大關，創歷史新高紀錄。



日本放送協會（NHK）報道，訪日外國觀光客今年首度突破3000萬人次大關，雖然日本接連發生西日本豪雨、酷暑、颱風、北海道強震等災情，但未讓訪日觀光客卻步，順利創下歷史新高紀錄。



日本9月因為燕子颱風侵襲關西地區，造成關西機場淹水受災，關場一段時間，觀光客無法進出；幾天後又發生北海道強震，讓觀光客一度減少。不過，所幸天災後逐漸恢復觀光人潮，到10月已突破2600萬人次，並在今天順利破3000萬人次大關。日本政府推動觀光客訪日，2013年目標是超過1000萬人次；之後，僅花了5年就讓訪日觀光客成長3倍。



訪日觀光客在日本消費金額，去年首度突破4兆日圓，為各地方帶來相當大的經濟效益；日本政府希望2020年時，能達成訪日觀光客4000萬人次目標。



中央社援引報道，國土交通大臣石井啟一說，從更多國家及地區來日本觀光的旅客確實增加，但如何讓這些觀光客也能到日本除了大都會外的地方旅遊，成了未來課題之一，希望政府與民間團結一致推動相關工作。



日本經濟新聞報道，雖然今年創下年度3000萬人次外國觀光客紀錄，但如果2020年要達成年度4000萬人次目標，在增加航班及住宿設施方面，仍存在許多課題。



在航班部分，內閣府認為，只要低成本航空（LCC）航班能在2019年及2020年以每年2成比率增加，就能讓訪日觀光客在2020年達到4210萬人次。



只不過，航班能不能增加，跟航空公司有沒有足夠的正副機師有密切關係；再者，如果這些外國觀光客都集中在羽田、成田及關西機場的話，這3個機場無法消化，所以如何利用都會區外的地方機場也很重要。



在住宿設施部分同樣也很吃緊，一間不動產服務公司就推估，如果觀光客持續增加，2020年時東京23區會缺少約3500間客房；就算是在札幌、名古屋及福岡等城市，合計也會不足約7000間客房。