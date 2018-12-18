主要股指全線走低　滬市再現“地量”

中評社香港12月18日電／暫別前一交易日的短暫反彈，18日滬指盤中挑戰2600點惜敗後，與深市三大股指同步收跌。滬市成交再現不足千億元的“地量”水平，兩市總量萎縮至2300億元以下。



新華社報道，今日上證綜指以2583.63點低開，早盤衝高並一度向2600點發起衝擊，可惜未能成功。摸高2599.15點後滬指開始震蕩走低，尾盤收報2576.65點，較前一交易日跌21.32點，跌幅為0.82%。



深證成指收盤報7530.32點，跌62.33點，跌幅為0.82%。創業板指數跌0.45%，收盤報1293.34點。中小板指數跌0.85%至4935.98點。



伴隨股指下行，滬深兩市2500只交易品種收跌，遠多於上漲數量。不計算ST個股，兩市近20只個股漲停。



大多數行業板塊隨股指收跌。水泥及前一交易日領跌的生物科技板塊跌幅超過或達到2%。房地產、石油燃氣、建築工程、券商

等權重板塊跌幅靠前。珠寶零售板塊逆勢錄得逾3%的漲幅。貴金屬、高速公路、飼料等板塊溫和收漲。



滬深B指繼續走低。上證B指跌0.50%至277.34點，深證B指跌0.36%至850.82點。



滬市再現不足千億元的“地量”水平，兩市成交總量則萎縮至2300億元以下，顯示市場人氣嚴重不足。