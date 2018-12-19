日新版防衛大綱隱含四大危險看點

中評社北京12月19日電／18日，日本新版《防衛計劃大綱》將經內閣表決後發布。有評論稱，日本政府終於撕下“出雲”級驅逐艦的偽裝，明確寫入打造戰後首艘航母的目標。也有觀點認為，帶著“安倍烙印”的新大綱架空了日本自二戰以來秉持的“專守防衛”理念，不僅有違《和平憲法》，也將為地區安全帶來負資產，甚至可能引發地區軍備競賽，值得人們警惕。



大綱打上安倍“烙印”



上海市日本學會會長、上海國際問題研究院咨詢委員會副主任吳寄南認為，新版大綱並非即興之作，而是完全按照安倍的意圖出台，鋪墊充分、準備充足，日本媒體早有詳細報道，內閣會議表決只是“走過場”而已。“從日媒報道、安倍發言和大綱草案來看，新版大綱完全貫徹了安倍的戰略構想。”



中國國際問題研究基金會研究員、中國前駐大阪大使銜總領事王泰平指出，新版防衛大綱是日本尋求實現政治大國、軍事大國戰略目標的一個步驟。



艦轉航母成最大看點



專家認為，新版大綱有四大危險看點，升級武器裝備正是其中之一。根據大綱內容，日本政府不僅計劃引進陸基宙斯盾導彈系統、F—35B隱形戰機，還打算正式擁有航母。吳寄南指出，艦艇升級對象不僅是“出雲”號，還包括“加賀”號驅逐艦。日方的理想狀態是：一艘航母訓練、一艘航母整修、一艘航母作戰。“因此，日本未來可能會有三艘、甚至四艘航母。這將對地區安全帶來負面影響，可能引發新的地區軍備競賽。”



“新版大綱第二個看點是，將自衛隊的防衛領域無限擴大，”吳寄南指出，它引入“多次元統合防衛力”的概念，提出在整合陸海空力量的基礎上，撒開更大的網，增加在太空、網絡和電磁波等新領域的綜合作戰能力。

