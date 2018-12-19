盤點：世界上幾款經典軍用大飛機

中評社北京12月19日電／不約而同的歡呼雀躍，奔湧而下的激動淚水，群情振奮的引吭高歌……作為中國真正意義上的大飛機之一，運-20大型運輸機的數次現身，次次都能點燃現場軍迷和公眾的火熱激情。



一架大飛機，為什麼能引起軍迷如此強烈的情感反應？能製造大型運輸機，為什麼會受到世界各國的高度關注？生產並擁有大型運輸機，對一個國家和軍隊來說，究竟意味著什麼？



今天，讓我們跟隨空軍工程大學專家的思路，去回顧和盤點世界上幾款經典的大型運輸機，去感受這些“大國之翼”所具有的獨特魅力。



大飛機之大



大肚能容的空中驕子



所謂大飛機，通常是指最大起飛重量超過100噸的運輸類飛機。大飛機包括軍用大型運輸機和民用大型運輸機，以及一次航程達到3000公里的軍用飛機和100座以上的民用客機。在軍用飛機領域，大型軍用運輸機最吸引人們的眼球。這些飛機之所以被稱為大飛機，是因為它們有著一些令人驚嘆的“大”特性，即大體積、大容量、大航程等。“大”，是其最重要的標誌。



目前，世界上有能力製造和擁有大型軍用運輸機，且種類、型號齊全的國家，主要是美國與俄羅斯。在不同歷史時期，兩國都曾製造出一大批經典的軍用大飛機。



美國當前最具代表性的大型軍用運輸機包括C-5、C-17、C-130。其中，C-5“銀河”運輸機是美國洛克希德公司生產的大型戰略運輸機，也是美國空軍現役最大、服役時間最長的戰略運輸機，從1970年至今已有48年之久。由於其運載量大，因而被稱為“胖子阿爾伯特”。一架C-5運輸機可以同時運輸6架AH-64“阿帕奇”武裝直升機，或者6輛M2“布雷德利”步兵戰車，或者2輛M1“艾布拉姆斯”主戰坦克。



C-17“環球霸王Ⅲ”運輸機載重量達77噸，既能夠執行戰略空運任務，又能夠在緊急時刻執行戰術空投任務。也正因此，儘管C-17比C-5“年輕”得多，但是由於使用頻繁，導致其壽命大大縮短。按照計劃，美軍可能將分別於2040年和2033年讓C-5和C-17退役。

