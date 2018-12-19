中評鏡頭：蔡英文到桃園取暖　找回少女心

鄭文燦送蔡英文的桃園市民卡，重點是在背後，蔡英文突然開懷大笑，彷彿找回少女心。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月18日電（記者 黃文杰）蔡英文與與六都市長當選人分批進行會面，第一場與無黨籍台北市長柯文哲，“蔡柯會”雙方見面冷冰冰，網友嘲諷兩人表情像是到戶政事務所辦離婚的夫妻。不過第二場來桃園，與同黨鄭文燦互動，“蔡鄭會”親切自然，好心情全寫在臉上，蔡英文還不時被鄭的言辭逗樂，開懷大笑，彷彿找回少女心。



蔡英文第一場與柯文哲見面，13日“蔡柯會”上場，媒體報導或政治評論幾乎沒有一篇正面。



網友看到柯文哲與蔡英文坐在台上，柯文哲冷對蔡英文，還說既然是市政議題就公事公辦，直接圖文酸說蔡英文表白被拒。



淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪還寫文章，狠毒說這場慘絕人寰的“北門會面”，不僅踐踏“總統”威信，更讓所有人知道“蔡英文怕柯文哲”。



事隔5天，蔡英文來到桃園，與同黨的鄭文燦同台，同樣還是“照劇本”走，不過蔡鄭兩人互動自然。



蔡英文聽鄭文燦講話，嘴角始終上揚微笑，還不忘虧鄭，很愛講話，若她在鄭文燦講話之後“都要等很久”，



身為主人的鄭文燦，肢體動作強烈流露挺蔡，處處求表現，適時“送暖”給蔡。



最精彩就是壓軸贈送市民卡給蔡英文，市民卡封面印的是桃園的“桃”子圖樣，背後印有蔡英文的照片，只見蔡鄭兩人把卡片翻面，蔡英文突然開懷大笑，台北政壇不愉快一掃而空。