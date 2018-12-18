九合一勝選　吳敦義22日啟動感恩茶會

中評社台北12月18日電／九合一勝選，國民黨主席吳敦義為感謝各界輔選辛勞，預計19縣市舉辦“感恩茶會”，自22日起啟動首場感恩茶會，上午彰化、下午南投；其他縣市陸續安排中，可望春節前走完全台。



中央社報道，11月九合一選舉，中國國民黨贏得15縣市，為感謝各縣市輔選的辛勞，吳敦義上週三（12日）主動於中常會提及舉辦感恩茶會，展開謝票之旅，預計到各縣市感謝並慰勞地方輔選人士。



不過，吳敦義的“感恩茶會”被外界解讀是為了布局2020“總統”大選，國民黨中常委姚江臨受訪表示，在野黨主席本來就應該要有挑戰的企圖心，不管是自己選“總統”、或是其他人選“總統”，國民黨本來就得布局2020“總統”大選，他希望外界不要忘了，國民黨這次選舉鎖定“重返執政”。



經過黨中央近日積極聯繫，終於敲定首場茶會的時間，預計22日啟動，當天上午於彰化縣，下午於南投縣舉辦“感恩茶會”。22縣市，扣除三個離島縣市，預計全台19縣市走一圈，黨內人士表示，希望農曆春節前可以走完各縣市。



黨部相關人士表示，礙於經費問題，地點大多會以地方黨部為主，彰化縣於黨部舉辦茶會，但南投的地點未定。



相關人士表示，感恩茶會主要邀請輔選幹部及參選人前來參加，對於當選的人給予肯定，落選的人則給予安慰，加油打氣。



泛藍團體藍天行動聯盟今天上午在前“總統”馬英九辦公室外表達訴求，呼籲馬英九不要再出來參選2020“總統”大選，並要求馬英九公開宣示不選，否則日後行程都將如影隨形。



對此，馬英九辦公室上午表示，“沒有回應”。