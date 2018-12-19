中評關注：五位港澳人士獲頒改革先鋒獎章

“一帶一路”衛生領域合作推動者陳馮富珍（中評社 張爽攝） 中評社北京12月19日電（記者 張爽）五位港澳人士昨日在慶祝改革開放40周年大會上被授予改革先鋒稱號，獲頒改革先鋒獎章，他們是“一帶一路”衛生領域合作推動者陳馮富珍，為國家改革開放作出傑出貢獻的香港著名企業家和社會活動家霍英東，傾力支持國家改革開放的香港著名企業家曾憲梓，支持國家建設和改革開放的香港工商界優秀代表王寬誠，率先到內地投資的澳門著名企業家和社會活動家馬萬祺。



五位港澳人士中，馬萬祺、霍英東、王寬誠已故，曾憲梓未能到場領獎。前世衛組織總幹事、第十三屆全國政協常委，國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組首席顧問陳馮富珍由國家主席習近平頒發獎章和獎狀。



習近平在昨天的講話中多次提到香港，他說，40年來，我們始終堅持推進祖國和平統一大業，實施“一國兩制”基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱。我們堅持一個中國原則和“九二共識”，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制“台獨”分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。海內外全體中華兒女的民族認同感、文化認同感大大增強，同心共築中國夢的意志更加堅強。



習近平說，“一國兩制”偉大構想具有強大生命力。我們要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。







