台南彰化金門補選明年3/16投票

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）台南市第2選舉區“立法委員”黃偉哲當選台南市長、彰化縣第1選舉區“立法委員”王惠美當選彰化縣長、金門縣“立法委員”楊鎮浯當選金門縣長，3人將於25日就職，“立委”遺缺需補選。“中央選舉委員會”18日發布新聞稿表示，3選區“立委”補選訂於2019年3月16日投票，同月26日頒發當選證書。補選登記則為2019年1月14日至1月18日。



“中選會”新聞稿全文：



“中央選舉委員會”今（18）日舉行委員會議，會中討論通過第9屆“立法委員”台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區缺額補選投票日期，訂於108年（2019）3月16日（星期六）舉行投票。



“中選會”表示，第9屆“立法委員”選舉，台南市第2選舉區選出之“立法委員”黃偉哲當選台南市市長、彰化縣第1選舉區選出之“立法委員”王惠美當選彰化縣縣長、金門縣選舉區選出之“立法委員”楊鎮浯當選金門縣縣長，依法應於107年（2018年）12月25日宣誓就職，則各該選舉區“立法委員”補選依法應於108年（2019年）3月24日前完成補選投票。



為訂定上開缺額補選投票日期，該會於107年（2018年）12月12日邀集“教育部”、台南市、彰化縣、金門縣選舉委員會召開協調會議會商，考量108年（2019年）3月9日至3月10日將舉行108年（2019年）專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，108年（2019年）3月9日將舉行108年（2019年）度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試，不宜訂為投票日期。



又108年（2019年）2月2日至2月10日為農曆春節期間，2月23日(星期六)為補行上班日，2月28日至3月3日為和平紀念日連續假期。另投票日期如訂於2月16日或2月17日，候選人競選活動期間將與農曆春節連假期間重疊，投票日期如訂於2月24日(星期日)，編造選舉人名冊依法應於2月4日完成，該日適逢農曆除夕，考量農曆春節、民眾連假安排及競選活動期間不宜與農曆春節連假重疊等因素，108年（2019年）2月份之星期六、星期日均不適宜訂為投票日期。



“中選會”表示，考量補選完成期限及上開各項因素，該會今日委員會議討論通過上開缺額補選投票日期訂為108年（2019年）3月16日，投票起止時間為上午8時至下午4時。委員會議同時討論通過補選工作進行程序表，重要選務工作日程如下：



(一) 108年（2019年）1月4日 發布選舉公告



(二) 108年（2019年）1月10日 公告候選人登記日期及必備事項



(三) 108年（2019年）1月14日至1月18日 受理候選人登記之申請



(四) 108年（2019年）1月18日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止



(五) 108年（2019年）2月19日前 審定候選人名單，並通知抽籤



(六) 108年（2019年）2月24日 選舉人名冊編造完成



(七) 108年（2019年）2月25日 候選人抽籤決定號次



(八) 108年（2019年）3月5日 公告候選人名單



(九) 108年（2019年）3月6日至3月15日 辦理公辦政見發表會



(十) 108年（2019年）3月12日前 公告選舉人人數



(十一) 108年（2019年）3月16日 投票、開票



(十二) 108年（2019年）3月21日前 審定當選人名單



(十三) 108年（2019年）3月21日 公告當選人名單



(十四) 108年（2019年）3月26日前 發給當選證書



(十五) 108年（2019年）4月20日前 通知候選人領取補貼之競選費用