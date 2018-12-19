中評關注：李光耀為何獲中國改革友誼獎章

新加坡華人、新加坡前總理（開國元首）李光耀的照片出現在人民大會堂的屏幕上（中評社 張爽攝） 中評社北京12月19日電（記者 張爽）已故新加坡首任總理李光耀昨日在慶祝改革開放40周年大會上被授予中國改革友誼獎章，新加坡外交部對此回應稱“這一獎項是對新加坡和李光耀先生數年來持續地支持中國發展作出的肯定。”



李光耀在表彰大會上被称为“推動新加坡深度參與我國改革開放進程的政治家”。 李光耀是新加坡華人，祖籍廣東省梅州市大埔縣高陂鎮黨溪鄉。李光耀與中國多位領導人私交甚好，曾經33次訪華，他在2013年發布的新書《李光耀觀天下》中記錄了他與中國五代領導人交往的經過。



李光耀曾在回憶錄中記錄過1978年與鄧小平會面的故事，1978年11月，鄧小平訪問新加坡，晚宴上，鄧小平盛情邀請李光耀來中國訪問。李光耀表示感謝，他說，等中國從文化大革命中恢復過來他就來。鄧小平說那需要很長時間。李光耀則說：“你們真要追上來，甚至會比新加坡做得更好，根本不會有問題；怎麼說我們都不過只是福建、廣東等地目不識丁、沒有田地的農民的後裔，你們有的卻盡是留守中原的達官顯宦、文人學士的後代。”李光耀稱，鄧小平聽後沉默不語。



除李光耀外，另一位獲得獎章的外國元首是日本第68、69任首相大平正芳，他被譽為“推動中日邦交正常化、支持中國改革開放的政治家”。



獲得獎章的還有法國梅裡埃基金會主席阿蘭·梅裡埃，他被譽為“助力中國醫療衛生事業發展和對外合作的開拓者”；已故德國專家威爾納·格裡希被稱為“中國改革開放的第一位‘洋廠長’”；世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布被譽為“促進中國對外經濟交流合作的國際活動家”，日本“鬆下電器”的創始人鬆下幸之助被稱作“國際知名企業參與中國改革開放的先行者”。



名單上還有“中國奧林匹克事業走向世界的推動者”、國際奧委會前主席胡安·安東尼奧·薩馬蘭奇。“中英友好的傳承者、中英經貿人文交流的促進者”、英國48家集團俱樂部主席斯蒂芬·佩里。“倡導並推動中外經貿合作和中美友好的企業家”莫里斯·格林伯格，以及“致力於向世界講述當代中國的國際友人”羅伯特·庫恩。



中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧在宣讀表彰決定時表示，在隆重慶祝改革開放40周年之際，為表彰先進、鼓舞鬥志，弘揚敢闖敢試、敢為人先的改革精神，激勵全黨全國各族人民堅定不移聽黨話、跟黨走，將改革開放進行到底，黨中央、國務院決定，授予於敏等100名同志改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章；同時，為感謝國際社會對中國改革開放事業的支持和幫助，向阿蘭·梅裡埃等10名國際友人頒授中國改革友誼獎章。