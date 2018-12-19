林清強：民眾對吳敦義的領導持非常正面看法

吳敦義南部辦公室執行長林清強。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月19日電（記者 高易伸）中國國民黨九合一選舉大勝，黨主席吳敦義22日將啟動全台19縣市感恩茶會慰勞各地輔選人士，被外界解讀佈局2020年大選。吳敦義南部辦公室執行長林清強18日接受中評社訪問指出，若不是吳被背後運籌帷幄、撐起大局，國民黨不會贏得這麼漂亮。明年5月20日過後，吳的“三年條款”將解禁，不論是兩岸交流或國共論壇，吳將不排除任何可能。



林清強表示，國民黨這次能夠勝選，證明大家對吳敦義的期待是值得而正確的。



中評社問，吳敦義在2020大選可能參選人中，各項對比式民調多處落後局面？



林清強說，這些都是似是而非的概念，亦是有心人故意操弄，包括沒有對吳敦義勝選肯定等等。國民黨這次勝選如果不是歸主席功勞？請問要歸誰的功能？這次選戰佈局的就是吳敦義，如果不是吳在操盤，各縣市候選人如何產生？難到國民黨靠“放牛吃草”就會贏嗎？吳私下輔選行程有很多是檯面上看不到的、有很多是不經媒體曝光的。



林清強表示，吳敦義操盤年底大選一直在盱衡全局，選情弱的地區要想辦法強化，選情強的讓它因勢利導，讓力量發揮到極致，這就是吳的功勞。我們看到民進黨這兩年多來窮盡洪荒之力要擊垮國民黨，在這樣艱困的情況下國民黨還能贏，如果不是一個非常有能力的黨主席，誰有辦法承擔這個責任？無能力的主席根本就撐不起這個大局，因為光應付民進黨追殺就已經沒辦法了，怎麼還有能力去佈局，甚至扭轉局面？



林清強說，現在很多在網路上看到的、似是而非的資訊都是有心人想打擊吳敦義的。還有人抨擊國民黨在野兩年多根本沒做什麼，但我們在野確實力量薄弱根本就不能做什麼。



林清強說，過去國共論壇每年7至11月都曾舉辦過，明年520過後，吳敦義“三年條款”即解禁，在兩岸事務上更不會綁手綁腳，未來不管是國共論壇或會面，都不排除任何可能。國民黨的勝利不是天上掉下來，吳敦義的操盤與運籌帷幄應該值得肯定。



中評社問，這次大選新北市侯友宜、台中市盧秀燕、高雄市韓國瑜組成“漢子、燕子、禿子”的123連線，外界認為國民黨內中生代未來將跟這三個人走？



林清強說，這是一件好事，一個正常健康的政黨，本來就會有老中青三代，新血要源源不絕的進來，中生代要耐得住歷練，老將要懂得承擔。



最後，林清強說，他相信有很多黨員、民眾對吳敦義的領導是持非常正面肯定的態度。“公道自在人心”將來2020大選要做怎樣的抉擇？他相信多數的民眾、黨內中常委及黨代表們會有一個正確的決定。