再戰2020？馬英九：我要好好想一想

馬英九18日在恆春“海角七號”電影場景內拿起吉他彈了一曲。（中評社） 中評社屏東12月18日電(記者 高易伸)馬英九18日南下恆春半島參拜三座在地信仰中心，還繞到恆春鎮上參觀電影《海角七號》中“阿嘉的家”場景。對於被問到屏東墾丁觀光雪崩般下滑時，馬則強調“改善對大陸態度，就會增加很多觀光客”；另外媒體追問馬此行跟2020大選有無關聯時則表示，“總有一天到那個時候嘛！”而媒體追問2020大選民調每份都有他的名字時，他仍避重就輕笑稱，“我要好好想一想”。



馬英九現身南台灣恆春，不少粉絲簇擁拍照，他也全程笑得合不攏嘴。



馬英九18日南下屏東縣恆春鎮“阿嘉的家”拿起吉他還小彈一曲，他向小琉球、枋寮兩地鄉親大大致謝，感謝他們努力讓參選縣長的蘇清泉在這兩個平地鄉贏過民進黨潘孟安，也期許蘇清泉繼續努力。



馬一早先到代表國民黨角逐屏東縣長蘇清泉的家向90歲蘇母蘇許鑾致意，並在蘇宅與僑務委員陳媽興、小琉球前鄉長蔡天裕、枋寮區漁會理事長也是連任縣議員的劉淼松等地方鄉親座談。



馬英九說，2013年5月9日小琉球廣大興28號漁船長洪石成在台菲重疊海域捕漁，遭菲律賓海防單位持槍掃射身亡，透過外交管道和菲國談判，達成台菲漁業合作協定。協定簽定前，類似事件一再發生，簽訂後，台灣漁船可以在重疊海域放心作業。其實1980年他的博士論文中就提及台菲要簽訂漁業合作協定，“馬同學的博士論文在馬“總統”任內完成”。



他指出，他競選“總統”兩次，在屏東縣都輸給對手，第一次小輸2495票，第二次輸了六萬多票。“屏東縣原本就綠大於藍”，這次縣長選舉蘇清泉在小琉球、枋寮兩個平地鄉都贏過對手，尤其小琉球拿下超過七成的選票，顯見蔡政府的漁業三法等政策，引起漁民很大反彈，漁民用選票教訓蔡政府。



馬英九隨後到車城福安宮、恆春鎮天后宮、高山巖福德宮等地參拜，在車城鄉福安宮遇到來自大陸山東煙台的遊客，還要求和他合影。但陸客到福安宮的人數比馬政府時期少了許多。最後馬英九到海角七號“阿嘉的家”，屋主是屏東縣榮光協會理事長張永源。



馬英九現場還小彈了一曲，他說，很久沒有彈吉他了。張永源反映，恆春地區觀光客掉了許多，業者很難經營，大家都期盼陸客能再來。