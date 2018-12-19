總結改革開放　習近平三提台灣

大會現場（中評社 張爽攝） 中評社北京12月19日電（記者 張爽）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日上午在慶祝改革開放40周年大會上發表重要講話，其間三次提及台灣，兩次提及一個中國原則和“九二共識。習近平全篇講話共獲得32次掌聲，在提及“我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去”時，現場響起熱烈掌聲。



在總結改革開放取得的成績時，習近平說，40年來，我們始終堅持推進祖國和平統一大業，實施“一國兩制”基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱。我們堅持一個中國原則和“九二共識”，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制“台獨”分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。海內外全體中華兒女的民族認同感、文化認同感大大增強，同心共築中國夢的意志更加堅強！



在向為改革開放作出貢獻的各界人士表達感謝時，習近平說，“在這裡，我代表黨中央，向各條戰線為改革開放和社會主義現代化建設貢獻了智慧和力量的廣大工人、農民、知識分子、幹部、解放軍指戰員、武警部隊官兵、公安幹警，向各民主黨派和無黨派人士、各人民團體和各界愛國人士，致以崇高的敬意！向為祖國改革開放和現代化建設作出積極努力的香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯的問候！向一切關心和支持中國改革開放和現代化建設的外國朋友和世界各國人民，表示衷心的感謝！”



在總結改革開放40年積累的寶貴經驗時，習近平表示，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同心願，是中華民族根本利益所在。我們要堅持一個中國原則和“九二共識”，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去！



習近平說，改革開放40年積累的寶貴經驗是黨和人民彌足珍貴的精神財富，對新時代堅持和發展中國特色社會主義有著極為重要的指導意義，必須倍加珍惜、長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展。



除三次直接提及台灣外，習近平在講話中也對“一國兩制”作出評價。他指出，“一國兩制”偉大構想具有強大生命力。我們要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。