唐慧琳：選2020　吳敦義與朱立倫四六波

唐慧琳接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨九合一選舉大勝，贏得15縣市的執政，接續的2020大選該怎麼走？新北市議員當選人唐慧琳向中評社表示，2020對國民黨仍變數很多，老百姓希望換血，如果國民黨推新面孔可能比較有利，如果又是原班人馬老戲碼，還沒讓百姓看到新氣象，那可能還有第三選擇叫柯文哲，如果蔡英文堅持連任，國民黨又是老面孔，那中間選民的票可能大量灌到柯身上，所以國民黨沒有任何樂觀的可能。



唐慧琳也提到，2020大選兩岸關係議題絕對是重中之重，國民黨遵從九二共識當然沒有錯，但兩岸形勢一直在改變，台灣籌碼愈來愈少，如果對岸說不接受一中各表的九二共識，那國民黨打算怎麼應對？這某種程度給了民進黨空間，民進黨一定強攻說，人家是一中原則，各表的九二走不下去，對岸不買單，那國民黨怎麼應對這形勢？



唐慧琳是國民黨前主席洪秀柱子弟兵，近來因常上政論節目針貶時事累積不小知名度，此次以新人之姿參選新北市第8選區包括新店、深坑、坪林、石碇及烏來等5區的議員，在該區獲得第二高票的當選成績。



唐慧琳接受中評社訪問時表示，現在的民眾傾向非典型政治人物，就像高雄市長當選人韓國瑜在以前的國民黨中不太容易出線，而選民這次也選很多新議員，就是期待看到新臉孔，台灣選民瀰漫一種對兩黨失望的氛圍，現在因為執政的是民進黨，在野黨只要是新鮮人很容易衝上來，也反映選民有換新的心情，所以不要在政治上講高來高去的話，要說庶民語言，人民聽得懂你要給什麼，會是接下來選舉的趨勢。



至於這樣的狀況是否會延續到2020大選？



唐慧琳說，接下來的2020對於國民黨來說還有很大變數，老百姓還是希望換血，國民黨如果推新面孔出來，的確會比較有利，現在大家討論國民黨人選中，可能會認為朱立倫選過2016了，吳敦義當過“副總統”，馬英九當然不用講，過去政治文化裡面，老百姓不滿意，而國民黨是方向正確，但沒有魄力，過於鄉愿，大家一反對就縮回去，民進黨剛好相反，大家都反對，但它一意孤行，直到九合一選舉大敗才有一點點要反省的意思，所以老百姓會期待，即便是老面孔人選，有沒有新作法，怎麼帶台灣前進，那如果老人都沒辦法，當然就會期待中生代出來補位。



唐慧琳表示，當然朱立倫很年輕，政治資歷豐富，但要告訴大家是否有一條不同的路線，重返執政讓百姓相信方向正確，有執行力、魄力讓政策得以實現，韓國瑜這次勝選就是給百姓這種印象，政策簡單明瞭，庶民語言，跟你站在一起，某種程度很像蔣經國作風，百姓是期待這樣的人。



至於外界都認為，此次國民黨大勝，是民進黨太爛才贏，黨內也有中生代接班改革力道應該更大的聲音？



唐慧琳說，國民黨中生代目前是“立委”或是縣市首長層級，還不到全台性的能量，全台性還是老派的，包括吳敦義、朱立倫等當過主席的人，但有全台性能量，也要戒慎恐懼，不要認為民進黨做不好，就非你莫屬，陳腔濫調、宮廷政治沒有辦法打破，給百姓一個亮眼未來的期待，2020未必好選，因為還有個變數叫柯文哲，柯雖然缺全台性的後援，但民意信任度很高，國民黨如果又是老面孔，而這老面孔的做法、路線，還沒有讓百姓看到新氣象，縱使柯在各地沒有樁腳，民眾可能還是選他，國民黨不要排除這樣的可能性，如果中間選民大量靠到柯身上，國民黨沒有任何樂觀的可能。



唐慧琳認為，國民黨的政策是正確，贏民進黨，但柯文哲是滑頭政治人物，對比蔡英文的方向錯誤，一意孤行，百姓會認為柯比較有期待，所以國民黨要展現魄力外，怎麼翻轉，跟年輕人基層站在一起，讓沒背景的年輕人在國民黨也能有出頭機會，這點非常重要，不能讓大家覺得國民黨是一攤死水，讓有理想有抱負的人在國民黨透過正當機制出線，百姓不會管你是不是百年老牌政黨。



而2020的人選是不是吳敦義和朱立倫挑一個？



唐慧琳說，她不認為馬英九有這麼高興趣回鍋，那吳敦義和朱立倫還是要看民意支持度，吳之前的母豬說造成軒然大波，民意支持度會比較低，而朱當然有過去的包袱，怎麼樣修補跟洪秀柱的關係，這方面朱有做某種程度努力，當然黨內愈少敵人愈多人和。



唐慧琳提到，吳敦義雖掌有黨機器，有主場優勢，但民調看起來還是朱立倫出線的機會比較大，加上目前的“立委”都是朱提名的，侯友宜在新北大勝，台中的盧秀燕也和朱交好，某種程度來講，吳光掌握黨機器不會有太多優勢，大概是四六波，吳是四朱是六，而吳掌握了2020“立委”的提名權，會不會有些人倒戈，變成五五波，還有待觀察。另外藍營15縣市長的態度，新任諸侯意象為何，也是關鍵之一。



至於洪秀柱是否會再戰2020？



唐慧琳說，是有可能性，但她沒有感受到洪在布局，2016是沒有人要出來選，2020這局不一樣，國民黨大好局勢，會很多人表態，所以洪未必會出來，但會是關鍵的力量，因為兩岸的經營上洪著墨最深，國民黨未來在兩岸和能源政策上，勢必都要有更清楚的說法，才能獲得民眾支持。



唐慧琳舉例，在兩岸關係上，國民黨遵從九二共識當然沒有錯，但兩岸形勢一直在改變，台灣籌碼愈來愈少，如果對岸說不接受一中各表的九二共識，那國民黨打算怎麼應對？這某種程度給了民進黨空間，民進黨一定強攻說，人家是一中原則，各表的九二走不下去，對岸不買單，那國民黨怎麼應對這形勢？