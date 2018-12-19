李明賢：想選2020就挺身　別扭捏作態

李明賢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員當選人、國民黨文傳會主委李明賢前接受中評社訪問時表示，這次九合一大選，有兩位第一次參選縣市首長當選，也有不少新科縣市議員當選，所以整個社會的氛圍是希望國民黨能注入新血、換血。而選後中生代接班的聲浪是對國民黨2020勝選的渴望，而非政治權力鬥爭，但中生代也要勇於承擔責任，不能只是綿羊。



李明賢也說，馬英九的動作只是關切台灣未來的重大議題，並非想再出線2020、黨主席吳敦義應有些想法，而新北市長朱立倫則是話越說越白了，在24日卸任後可能會有更明朗的動作。他認為，有意參選的人員應儘早勇於表態，社會氛圍期待勇於承擔、不扭捏作態的人選，也可讓區域“立委”安心。



1973年生的李明賢畢業於中國文化大學新聞系，曾任《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》記者，2015年朱立倫擔任黨主席時擔任國民黨副主委兼發言人，2017年升任文傳會主委，並在2018年6月辭去文傳會主委一職，投入台北市議員選舉，並成功當選。



李明賢接受中評社訪問時分析，九合一選舉中，有兩位首次參選縣市首長的盧秀燕、韓國瑜當選，而在他的印象中，國民黨此次提名新生代縣市議員有60個，當選的有57個，且得票幾乎是各區域的前段班，所以整個社會的氛圍是希望國民黨注入新血、要有新氣象，所以才會有中生代接班的聲音出來，但應是期待國民黨對2020勝選的渴望才會發聲。



李明賢說，無論是誰有意角逐2020，都應該勇於承擔、不扭捏作態，而且要儘速表態，才符合社會、黨內期待。現在社會已不樂見那種溫良恭儉讓的風格了，及早表態也好讓中生代“立委”對2020能夠安心。



至於2020黨內三大太陽出線的可能性，李明賢向中評社分析道，馬英九主要是關心國民黨與台灣未來的發展，馬在回憶錄、聊天時也多次表達自己八年執政確實有很多缺失，也讓國民黨失去政權，所以他很愧疚，想幫國民黨重新執政，現在馬關切的都是一些大是大非的以核養綠、兩岸等議題，且通常會出回憶錄的都是卸任“總統”才會出，沒人是出書然後想選舉的，所以他認為馬應不會選。



李明賢表示，吳敦義應該是有些想法，但始終沒有把話講白，因吳只要表態，就面臨要不要辭黨主席、被批評球員兼裁判的問題，所以吳應該會把表態時間延後，但照現在的社會氣氛來看，只要越晚表態壓力就越大，對吳來說在2018選舉有作為黨主席運籌帷幄的功勞，但吳的形象有被刻意抹黑，如何在半年內複製韓國瑜模式，拉高社會支持度會是考驗。



李明賢說，其實朱立倫這幾天已經把話講得越來越白了，應該在24日卸任後沒有公職，就會更明確、盡快地表態，到時候朱就能名正言順地全台跑透透，跑一圈全台的老朋友，且朱擔任過副“閣揆”、桃園縣長與兩屆新北市長，政治歷練是夠了，也擔任過“立委”，經過民意洗禮，所以接地氣是朱的最大優點，但在2016年的換柱事件中得罪了一些深藍支持者，必須花心力化解。



中生代發聲，主張2020初選應採“全民調”，候選人直接接任黨主席一事，李明賢認為，其實各有利弊，大概明年2、3月黨內初選制度就會出來，最主要是要公平制度，至於要全民調或黨員佔3成，這是要表態的人自己去協調，所以想參賽的人要勇於表態，表態就是承擔責任的開始。



李明賢向中評社強調，中生代要接班，必須要勇於承擔責任，不能只是當“綿羊級”的中生代、跟黨務切割，黨務主管的位置應該晉用一些“立委”，包括很多一級主管、發言人、文傳會主委等位置，政黨就是很多人扛起來的，不是只有黨主席一個人扛。