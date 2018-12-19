中評關注：蔡政府敗選後荒腔走板一團亂

蔡英文迴廊談話幾乎都是針對“行政院”業務，置賴清德於何地。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電(記者 黃筱筠）蔡英文政府九合一選舉慘敗後，許多作為陷入身分錯亂、施政團隊荒腔走板的狀況，諸如蔡英文委曲求全的“蔡柯會”，“閣揆”格局的迴廊談話；加上已表態要離開的“行政院長”，現在又出現“行政院秘書長”在參選民進黨主席等等。這些窘境幾乎都是蔡英文為布局2020大選競選連任所導致。



賴清德辭意甚堅，根據新系“立委”私下表示，雖然蔡英文再度慰留，但賴應該是走定了。不過，“總統府”秘書長陳菊則可能下來。“立法院長”蘇嘉全又提到總預算審查應可在明年1月10日審查完畢，這個日期似乎就是說明賴請辭的日子。



從11月24日九合一大選民進黨敗選當天晚上，賴清德就提出請辭，但被蔡慰留後，新潮流及賴清德也都提及之後會離開。賴辭意甚堅卻被慰留，這段時間的政策執行，爭議難免。



而這段時間蔡英文到處視察行政單位，加上“迴廊談話”，幾乎身兼“閣揆”，今天還要到桃園機場去視察防堵非洲豬瘟作業 ，蔡英文把行政工作一把抓，加上賴又幾乎神隱，令人混淆？亦有學者質疑這根本已違憲。



至於已經登記參與民進黨主席補選的卓榮泰，表明12月28日“行政院”年終記者會後才要請辭。他以宣導非洲豬瘟為名拜訪新北市民進黨議會黨團，黨務、政務混雜在一起，也令人覺得公私不分。



蔡政府在九合一選舉敗選後，許多狀況發展都令人無言，這樣雜亂無章的狀況，很可能讓民進黨2020大選再度陷入困局。

