習近平接受七國新任駐華大使遞交國書

中評社北京12月18日電／國家主席習近平18日下午在人民大會堂接受7國新任駐華大使遞交國書。



新華社報道，冬日的北京，陽光和煦。人民大會堂北門外台階上，禮兵分列紅地毯兩側。號手吹響迎賓號角，使節們先後抵達，拾級而上，進入北京廳。在“北京鳥瞰”圖前，使節們依次向習近平呈遞國書，習近平同他們親切握手併合影留念。這7位新任駐華大使是：西班牙駐華大使德斯卡利亞爾、索馬里駐華大使阿瓦萊、蘇里南駐華大使陳家慧、格魯吉亞駐華大使卡蘭迪亞、巴西駐華大使瓦萊、馬達加斯加駐華大使拉扎菲曼丁比、伊朗駐華大使克沙瓦爾茲扎德。



習近平歡迎各國使節來華履新，請他們轉達對各自國家領導人和人民的誠摯問候和良好祝願。習近平強調，今年是中國改革開放40週年，我們將把改革開放進行到底。中國願同各國加強友好合作，共建“一帶一路”，推動雙邊關係不斷邁上新台階，攜手為世界和平和人類共同發展作出更大貢獻。中國政府將為使節們履職提供便利和支持，希望你們為增進中國同有關國家雙邊關係和人民友誼作出積極貢獻。



使節們轉達了各自國家領導人對習近平主席的親切問候，祝賀中國慶祝改革開放40週年大會今天上午成功召開，高度評價習近平主席在大會上發表的重要講話。他們表示，中國堅持改革開放給世界帶來巨大機遇，各國將繼續支持並積極參與中國改革開放進程，共同推進“一帶一路”國際合作。他們在任內將積極致力於增進各自國家同中國的友好交往與合作。



國務委員兼外交部長王毅參加上述活動。