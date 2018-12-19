中評關注：互動默契佳　蔡鄭配充滿想像

蔡鄭會圓滿落幕，2020會不會蔡鄭配？備受矚目。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月19日電（記者 黃文杰）遠離台北政壇紛擾，蔡英文18日來到桃園，與民進黨桃園市長鄭文燦熱絡互動，表面是市政討論，但蔡鄭兩人談話與互動，超有默契，顯示有長久的信任基礎，不禁讓人聯想，民進黨2020到底有無可能“蔡鄭配”？



九合一敗選之後，蔡英文辭去黨主席以示負責，不過似乎無法平息戰火。



對外，綠白分手之後，面對無黨籍台北市長柯文哲，早已對綠營累積怨氣，放話：“先交出戰犯”，火氣不小。



對內，黨內派系內鬥不止，黨主席人選一度喬不定，最後推出謝系卓榮泰，中生代交棒被質疑喊假，新潮流系大老吳乃仁更宣布退黨退流，矛頭直指鄭文燦，掀驚濤駭浪。



對照前民進黨“立委”沈富雄臉書“乃公之怒”文章，可以知道，鄭文燦到底犯了什麼錯？



吳乃仁不氣鄭文燦，鄭文燦是當紅炸子雞、新潮流的二阿哥，自己人有什麼好氣，但生氣的是鄭文燦不該帶頭率眾將主席定於一尊，掐死了“倒英”的一線生機。



這也可以看出，蔡英文與鄭文燦的“蔡鄭會”，表面是市政討論，其實背後就是鄭文燦，成功遏止“倒英”之後，一場設定好的劇本，主題是“感謝”。



蔡英文回應“是否被新潮流系綁架”？故意問坐在旁邊的鄭文燦，“你是不是新潮流？”看似玩笑話，卻充分顯露“感謝相挺”。



鄭文燦的說法還是“派系的感受要放到零，個人的利害要放到零”，但是這些都不重要，因為鄭不僅是“新潮流系的英系”，更儼然是“派系新共主”。



九合一敗選，綠營地方諸侯倒一片，只有桃園鄭文燦，屹立不搖，當他高喊府院黨“大破大立”，政治局勢看似全盤洗，賴清德也準備打包走人，只有鄭文燦“危險入市”。



這說明蔡鄭關係，非比尋常，就連蔡英文也提到，自己擔任“行政院副院長”以來，就跟鄭文燦有共事關係，長期一起工作打拚，鄭很多政見也是她擔任“總統”在地方政見。



當“蔡鄭會”，處處看到陽光與溫暖，2020“蔡鄭配”，會不會成為新的想法？確實存在想像空間。



外界都清楚，賴清德始終沒有放棄大位，即使從“閣揆”退下來，準備放空，擺明就是趁機會要取代蔡，蔡賴兩人本質是存在矛盾。



民進黨為了延續政權，即使2020兼容並蓄，硬性湊成“蔡賴配”，滿足深綠期待，但最終能夠贏得民心？“蔡鄭配”會不會比“蔡賴配”更有說服力？



桃園綠營向來是副手的培育搖籃，過去有呂秀蓮，未來名單是否有鄭文燦？值得期待。