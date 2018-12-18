香港經緯集團全方位助力泰國－成都合作周

成都市長羅強（左四）、曼谷市長阿薩溫警上將（右四）與香港經緯集團副主席兼執行總裁陳亨利（左三）等參會嘉賓親切合影。 成都－曼谷市長會談。 中評社香港12月18日電／以“攜手共贏 開啓合作新篇章”為主題的“2018泰國－成都合作周”活動在曼谷盛大舉行，這座被稱為“天使之城”的東南亞城市將會迎來一陣熱情洋溢的“成都風”。18日上午，成都－曼谷市長高層會議如期進行，作為唯一受邀參會的企業代表香港經緯集團在跨境貿易、創新創業、智慧社區開發、金融服務等領域積極獻言，助力搭建兩國經貿往來平台。



在成都與曼谷的大力支持下，香港經緯集團積極參與搭建兩市的重要經貿往來橋梁——全球商品博覽匯IMX，助力泰國商品出口中國市場。2018年3月，香港經緯集團同成都雙流自由貿易試驗區簽訂與曼谷（一帶一路沿綫重要城市之一）共同搭建經貿往來合作平台。位於成都雙流機場保稅區內的保稅倉將於2019年初投入運營，各種跨境商品將通過IMX麾下的跨境電商平台KJT．COM合規、高效地引入成都，同時還將充分利用好蓉歐鐵路的優勢，積極對接與東盟接軌的戰略。香港經緯集團下屬紫荊谷創新創業發展中心於今年5月在成都組織川港青年雙創訪問團，見證西部首個紫荊谷衆創空間正式落戶成都高新區，9月12日經緯集團與成都高新區又一次達成深入合作，共建“成都高新（香港）創新中心”，並參與10月於成都舉辦的全國雙創周主會場等一系列活動。



此次為泰國－成都合作周首次舉行，為期5天。合作周期間還將舉行“走出去”經貿對接活動，來自成都現代服務業、現代農業、文化旅遊等領域的有意拓展東南亞市場的10家企業，將前往考察參觀泰國東部經濟走廊、泰國一站式投資服務中心、泰國數碼工業園展示區等投資服務機構及經濟載體，並參加相關圓桌會議，在泰國尋找東南亞市場新機遇。



香港經緯集團下屬泰國上市公司KWG在泰國東部經濟走廊的AEC東盟城項目，以智慧未來社區的發展理念得到了泰國和成都政府方面的充分認可。以“創意數字經濟”和“綠色健康”為特色打造的AEC東盟城項目坐落於北柳府城區內，占地面積達320萬平方米，將依靠先進的智能技術建立綠色生態系統，營造更好的生活工作環境，以此促進初創企業的發展，並激發年輕人的潛能。



香港經緯集團副主席兼執行總裁陳亨利先生表示：“我們要將AEC東盟城項目打造成一個豐富多彩的社區，尤其適宜年輕人才居住。我們在這方面已經累積了豐富的經驗，而不僅只是停留在理念的階段，香港經緯集團有諸多成功案例可以印證。我們將致力於激勵社區中的每一個人，尤其是優秀的青年才俊，一起打造泰國願景4．0，力爭將AEC東盟城項目打造成北柳府甚至是整個泰國的智慧城市項目新標杆，並將在未來推動東部經濟走廊的經濟創新，造福當地人民。”



“香港經緯集團在曼谷做出了巨大的貢獻，尤其是在曼谷的現代化城市以及綠化環境建設方面，是一個積極履行社會責任的好企業。歡迎多一些像經緯集團這樣的中國企業來曼谷投資發展，希望經緯集團一如既往地支持並推動曼谷和中國城市之間交流平台的搭建。”曼谷市長阿薩汶·康蒙警上將笑著說，“我跟香港經緯集團和亨利副主席早已是好朋友了。”



羅強市長也充分認可了香港經緯集團所作出的努力：“香港經緯集團對於成都和曼谷之間交流的推動作用很大。”



除了AEC東盟城項目，KWG於12月初正式向市場推出了“S61 SUKHUMVIT”豪華公寓項目，這個項目位於在曼谷市素坤逸伊卡邁（Ekkamai）區城市繁華中心地段，該區域以衆多本地富人的高端私宅而聞名。此外KWG在曼谷市中心還有多個別墅和公寓項目正在開發，值得一提的是，靠近曼谷機場的兩個超大型項目土地儲備超過一萬畝，將在不久的將來給曼谷帶來多重驚喜。今年7月，KWG在泰國曼谷通過並購成立了“經緯保險公司”，其海上保險和游艇保險業務穩居市場龍頭地位。



首屆泰國－成都合作周的舉行意味著兩地的經貿往來、人文交流更上一層樓，開啓了新的篇章。市商務委相關負責人表示，“成都與泰國有非常好的經貿往來基礎，而且都有意願一起舉辦這樣一個活動來增進交流、促進合作，並最終促成首屆泰國－成都合作周落地曼谷舉行。”數據顯示，2017年泰國與四川貨物進出口總額達14．4億美元，其中“成都造”是四川出口的最主要內容。除了“成都造”，兩地在農業、房地產、醫療、教育等領域均有廣泛的合作。