東南衛視駐台十年：做有溫度的台海記錄者

（與會者合影 中評社 胡振華攝） 中評社北京12月19日電（實習記者 胡振華）2018年12月18日，東南衛視駐台十周年暨《台青築夢季》節目研討會在京舉行，國台辦、國家廣電總局、國務院新聞辦等中央部委相關人士，兩岸重量級嘉賓學者和台灣青年代表，以及兩岸數十家媒體與會研討。



在會上，與會嘉賓高度評價了東南衛視十年赴台駐點和創辦系列涉台節目所取得的成績，認為東南衛視十年赴台駐點採訪架起了兩岸溝通了解的橋梁，讓更多的台灣同胞看到了大陸發展的成就和對台灣一直以來的善意。



據了解，福建省廣播影視集團東南衛視多年來深耕台海，2004年5月開大陸省級衛視之先河，推出了聚焦台海的晚間新聞通欄《海峽新幹線》。之後又陸續推出《海峽午報》、《海峽論壇》、《海峽深呼吸》、《海峽夜航》、《台灣新聞臉》等涉台新聞及專題節目。2008年12月18日，東南衛視成為大陸首家赴台駐點採訪的省級衛視。十年來，先後派遣數十人、40餘批次記者赴台駐點採訪，宣傳大陸的對台方針政策，傳遞大陸方面對台灣同胞的極大善意，反映島內民眾支持“九二共識”、向往祖國統一的心聲。同時，還及時報道重要涉台時政和社會民生新聞，及時真實地報道台灣的社情民意，促進兩岸民眾加深了解。



經過多年的耕耘，東南衛視《海峽新幹線》已成為關注台海的電視觀眾，乃至相關政府部門、專業人士必看或首選的標杆性電視新聞欄目。相關節目也屢次獲得中國新聞獎、中國廣播影視大獎、金長城傳媒獎等獎項。在對台宣傳隊伍中，也陸續湧現了獲得長江韜奮獎、入選“四個一批”人才的優秀同志。



2018年第三季度，東南衛視聯合海峽衛視、上海漾漾文化傳播公司（觀視頻）和湖北經濟學院海峽兩岸青年創業就業示範基地，推出12集系列專題片《台青築夢季》，以有十年駐台經歷的主持人葉青林“葉班長”為主講人，立體展現了五十多位台灣青年在大陸求學、就業、創業的故事，傳達台青同胞的收獲與感悟，取得了良好的社會反響，同時也得到台青朋友和島內政界、學界等知名人士的肯定，中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、台灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長、台北市前副市長李永萍、中國文化大學邱毅教授、中華兩岸青年交流協會理事長何溢誠、台灣海峽兩岸公共事務協會會長鄧哲偉等都通過各種途徑和方式，對節目深度挖掘台灣青年在大陸的拼搏精神和融入過程表達肯定和讚揚。



福建省廣播影視集團總經理莊志鬆在會上感謝各位領導和嘉賓給予的高度評價。他表示，在十年這個時間節點上做這樣一次回顧和研討，是為了將來更好地完成好駐台採訪工作，以媒體應有的擔當，促進兩岸的交流融合。福建省廣播影視集團旗下涉台節目，將繼續秉持“台灣故事，大陸講述；全球視野，中國表達”宗旨，發揮駐京駐台優勢，做有溫度的台海新聞記錄者、有深度的台海局勢觀察者，持續發出反“獨”促統的媒體聲音。

