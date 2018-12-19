中評關注：台大校長案　蔡政府依舊強硬

葉俊榮。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）台灣大學校長當選人管中閔今年一月獲選至今尚未能就職，進而提起訴願。“行政院”訴願委員會19日將召開言詞辯論，管案是否有曙光？引起各界關注。不過“教育部長”葉俊榮18日會見台大自主聯盟時，仍強調利益迴避、兼職問題等瑕疵要補正，免除這些爭議，新校長才能合理帶領台大。看來在“教育部”這端，似仍不願就在管案上有所退讓。



台大自主聯盟18日率領10多人，直接來到“教育部”前高喊“還我校長”，想當面送“邀請函”，邀請葉俊榮來台大與師生進行“有溫度的溝通”，並將行動取名為“葉問”。葉俊榮原本原本外出開會，卻中途離席返回“教育部”‘會見台大自主聯盟，大大方方接受邀請。



除了接受邀請之外，葉俊榮還當面針對管案提出三項回應，第一，選過程中確有爭議，如利益迴避、兼職問題，瑕疵必須補正，處理之後程序上才會完美完整，未來的校長才能免除這些爭議指責，才能合理帶領台大；第二，如果台大遴委會不願處理，他不會讓問題繼續拖；第三，他承諾期末考前赴台大與師生座談詳細說明，過程可以對外直播。



葉俊榮願意赴台大與師生對談，對外直播也不怕，可見心中對管案已有一套完整的論述，不畏懼台大挺管師生可能提出的尖銳問題，此外，葉俊榮回應的第一點指出，管案涉及的利益迴避、兼職問題，瑕疵必須補正。



管中閔遭卡的理由之一為，因管中閔兼任台灣大哥大獨立董事，而台大校長遴選委員之一蔡明興是台灣大董事，有部分人士認為此情形恐涉及《行政程序法》的迴避事項。



依葉俊榮所言要補正瑕疵，最簡單的方式恐怕還是重回當初的遴選，但若重新遴選，管中閔還會當選嗎？