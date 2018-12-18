江宜樺台大演講遭太陽花學生衝場包圍

江宜樺18日晚上到台灣大學政治系演講，遭太陽花學運的學生抗議，將之團團圍住。(照:政大野火陣線臉書) 中評社台北12月18日電／前“行政院長”江宜樺今晚7點受邀到台灣大學政治系演講，演講到一半上百學生闖入，螢幕上突然播出2014鎮壓太陽花學運的畫面，抗議學生高喊“殺人院長”、“院長下令，警察打人”，並包圍江宜樺，場面混亂，最後演講被迫中止，江宜樺很快的在警方護送下離去，滿臉錯愕。



江宜樺今晚到台大演講，演講到一半時，現場螢幕突然播放太陽花學運相關紀錄片，就在江宜樺面前播出當初“行政院”鎮壓畫面，讓江臉色變得難看，隨後上百名台大學生衝入場內，並高喊“政治騙子、滾出校園”、“院長下令、警察打人”，江宜樺遭抗議人群團團包圍，其他支持江宜樺的師生則幫江擋住抗議人群，現場一片混亂，更有學生大喊“殺人院長”場面十分火爆。



今天是台大政治系學生主辦的活動，邀請江宜樺演講“政治哲學能改變世界嗎？”原訂晚上7時開始演講至8時40分，之後半小時開放學生問答。



學生受訪表示，今天演講開始不到半小時，突然有大批學生衝入教室內，燈光也突然變暗，之後螢幕開始播放太陽花學運時警察與學生對峙過程的影片。



台大政治系學生Albert Cheng－Hsuan Li 在臉書發文表示，他只想還原現場兩個真相，1.到底是誰關燈？抗議很正常，但為什麼要動用這種危險的、下流的手段，你們反對暴力但自己也在用暴力！你們受傷然後又要帶給同學傷害？2.到底是誰往前擠？我在前面親眼見到一個說是護著老師穿著藍色上衣的同學，罵別人往前擠但自己手在抓他黑色外套的同伴把他抓進、擠進台前，那到底是誰在用暴力？要用暴力來批評暴力？



淡江大學蘭陽校園教授包正豪透過臉書認為，如果台大準備樹立這樣的典範，那真的太棒了，反正以後就比誰比較狠比較不要臉就好。