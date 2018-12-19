快評：領土一寸都不能分裂　正告“台獨”勢力

中評社快評／國家主席習近平18日在慶祝改革開放40周年大會上三次提及台灣。媒體都留意到習近平這句話：“我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去！”



當習近平讀出上述語句時，現場響起熱烈掌聲。這是大陸民心的反映，統一意志的展現，正告“台獨”勢力。媒體昨天引述港澳辦主任張曉明說，習近平有關“領土一寸都不能分裂”的講話，是針對台灣問題。



這也是上月24日台灣“九合一選舉”結果揭曉後，大陸領導人首次談及兩岸關係。習近平重申了大陸對台立場與政策基調，沒有變。習近平指出，大陸堅持一個中國原則和“九二共識”，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制“台獨”分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。



習近平昨天發表重要講話的時候，有台媒引述台灣軍方消息稱，解放軍出動戰機和軍艦，17日、18日連續二日繞台，出現在台灣防空識別區。媒體指這是解放軍從今年6月22日結束對台航訓近半年後，再度啟動繞台活動。



堅決反對和遏制“台獨”分裂勢力，需有堅定的政治決心和強大能力。無論是立場與政策的重申、或是有針對性的軍事訓練，目標是一致的，也是必須的。2020年台灣又有大選，兩岸關係將繼續面對複雜嚴峻挑戰。