特朗普下令　五角大廈成立太空司令部

中評社香港12月19日電／美國總統特朗普今天下令成立“太空司令部”（Space Command）。這個新組織結構隸屬五角大廈，對太空軍事行動將擁有全面性掌控權。



太空司令部和特朗普希望建立的全新軍種“太空部隊”（Space Force）並無關聯，不過可能是朝此方向邁出的一步。



據中央社報道，特朗普在給國防部長馬蒂斯的備忘錄中指出：“我下令，依據美國法律，成立美軍太空司令部，做為（軍方的）機能性聯合作戰司令部之一。”



正在佛羅里達州甘迺迪太空中心的副總統彭斯指出，新成立的太空司令部將整合美軍所有軍種的太空軍力。彭斯表示：“它將發展太空政策、戰術、科技和常規，讓我國戰士能在這個新時代中捍衛自己的國家。”



太空司令部將是繼早已廣為人知的中央司令部、歐洲司令部等之後，五角大廈所成立的第11個作戰司令部。



特朗普6月曾表示希望成立“太空部隊”。前述計劃若實現，將成為美軍在海軍、陸戰隊、陸軍和空軍之外的另一個全新軍種。



特朗普堅稱，成立太空部隊有其必要，以因應太空防衛脆弱的問題，並維護美國在太空的優勢地位。不過必須取得國會批准，太空部隊才能成立。部分國會議員和國防官員對太空部隊抱持質疑態度，擔心將所費不貲，且會助長官僚政治。



成立全新的太空部隊，也會在五角大廈、尤其是空軍內部引發地盤爭奪戰。美國的太空行動任務目前大多由空軍負責。