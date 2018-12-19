餘永定：以結構性改革築牢長期發展根基

著名經濟學家、中國社會科學院學部委員、央行貨幣政策委員會原委員餘永定 中評社北京12月19日電／在紀念改革開放40周年的時候，如何正確理解改革？如何通過協調改革和有效的宏觀管理，在經濟增速下滑成為“新常態”的背景下，為未來經濟的持續增長打下堅實基礎，甚至實現彎道超車？面對中美貿易摩擦帶來的不確定性，中國如何在妥善處理資產價格泡沫、防範金融風險、推進人民幣國際化、維護匯率穩定等多個政策目標之間實現平衡？就此，中國經濟時報專訪了著名經濟學家、中國社會科學院學部委員、央行貨幣政策委員會原委員餘永定。文章內容如下。



全面理解結構性改革



問：今年是改革開放40周年，人們在以各種各樣的方式紀念改變中國、某種程度也改變世界的偉大歷史進程。您作為經濟學家，怎樣理解改革？



餘永定：對改革、結構性改革、供給側結構性改革，經濟學界和媒體有各種各樣的解讀。



在西方國家，結構性改革的內容包括深化資本市場、發展更為富有競爭性和靈活性的產品和勞動市場、培養熟練工人隊伍、增加研發和新技術投資、降低准入門檻、簡化審批制度、鼓勵企業家精神等。在使用結構性改革這一概念的同時，經濟學家和國際經濟組織也常常使用結構調整（structural adjustment）的概念。結構調整和結構性改革兩者在國際上是經常混用的，但前者的含義略寬廣一些，比如國際貨幣基金組織的結構性改革計劃（SAP）提出了發展中國家獲得貸款的條件，其具體內容包括貿易自由化、資本項目自由化、競爭政策、私有化、放鬆管制和宏觀經濟政策體系的方向性調整，如要求受援國提高利息率、減少財政赤字和匯率浮動等。



西方國家所說的結構性改革的內涵與我們所理解的結構性改革是一致的，但中國式結構性改革包含更多體制改革內容。中國面對的經濟問題更為錯綜複雜，在討論短期或長期經濟增長問題時，為了方便，經濟學家往往把相關問題分為兩大類：結構性改革（structural reform）和宏觀需求管理或調控。凡無法用宏觀經濟政策解決的問題就稱之為結構問題。而為解決結構問題進行的改革則稱之為結構性改革。



問：現在學界說得更多的是“供給側結構性改革”。



餘永定：“供給側”一詞源於日文，是日本人把“supply side”翻譯成“供給側”的。在結構性改革之前加上“供給側”這個定語，應避免對結構性改革內涵的理解發生偏誤。“供給側結構性改革”並不意味著“供給側”才有“結構性改革”，“需求側”不存在“結構性改革”，或只有“供給側結構性改革”才是重要的。例如提高企業創新能力可以算是“結構性改革”的一項核心內容。創新能力的提高離不開投資。為鼓勵和支持創新投資所進行的公司體制和融資體制改革，很難被簡單歸入哪一“側”。



人們常說的“供給側結構性改革”的“任務”，比如去庫存、去產能、去杠杆、降成本和補短板，按我的理解，應該並非是指這些任務本身就是結構改革，而是說為了完成這些任務，必須進行結構性改革。同時，也不一定非要把為完成這些任務而進行的結構性改革統統歸入“供給側”。例如“去庫存”不僅離不開結構性改革，而且也離不開宏觀需求管理。



對“供給側結構性改革”應該有全面的理解。第一，結構性改革主要解決長期問題，但不意味著可以忽視短期問題。第二，“供給側”非常重要，但不意味著“需求側”不重要。一定要具體問題具體分析。特別是在執行“供給側結構性改革”政策時，應該防止地方政府為追求政績，對企業進行不當干預。只有避免機械地理解“去庫存、去產能、去杠杆、降成本和補短板”和“供給側結構性改革”的關係，才能防止各級政府為了完成層層分解下來的任務，越俎代庖，用行政命令手段解決本應由市場和企業根據具體情況自行解決的問題。



問：結構性改革和宏觀需求管理關係應該怎樣對待？



餘永定：結構問題一般是長期問題，結構性改革的效果一般要通過較長時間才能表現出來，其影響的存續時間也較長。由於種種原因，中國的經濟增長方式轉變和結構調整的進展始終不盡如人意——這也並非中國的獨有現象。針對這種情況，決策者強調結構性改革的必要性和迫切性是完全正確的。結構性改革會更多地影響到公式Q=F(K、L、t)所表達的供給面，並最終體現為潛在經濟增長速度的提高。



結構性改革和宏觀需求管理在理論上無矛盾：結構性改革和宏觀需求管理相輔相成，並不相互排斥。比如為了增加消費需求，除運用宏觀經濟政策手段如減稅，還須完善社保體系，後者正是結構性改革的重要內容之一。反之，在全面進行市場化改革的同時，並不妨礙必要時執行擴張性財政貨幣政策，刺激經濟增長，防止經濟硬著陸。但在實踐中，在某些具體問題上，可能存在一個短期和長期之間的利弊取舍問題。如何取舍則須具體問題具體分析。例如我們希望提高消費在GDP中的比例，但消費增長速度過於緩慢，於是可能就不得不提高投資增長速度。中國的投資率本來就已經過高，進一步提高投資增長速度可能會導致投資效率的進一步下降。但為了保住經濟增長底線，在某些情況下我們可能不得不進一步增加投資。比如儘管不利於短期經濟增長，為了治理污染，我們可能不得不關閉一些企業。經濟學家有責任說明相關抉擇的利弊。至於如何取舍，在相當大程度上是決策者的問題，經濟學家無法也不應置喙。



如何看待中國短期和長期的經濟增長速度



問：改革開放以來，中國經濟以年均10%左右的速度增長，在世界經濟史上被稱為“中國奇跡”。但近年來已經從10%下降到目前的6.5%左右。有一種說法稱“中國經濟將是L型”。您同意這種看法嗎？



餘永定：中國的潛在增長速度在下降，從過去30年的10%降到了增速較低的“新常態”。但是，潛在經濟增長速度是個“慢變量”而不是常數。目前，中國的現實經濟增長速度低於潛在經濟增長速度，不能排除現實經濟增長速度進一步下滑的可能性。一方面是長期潛在經濟增長速度下降；另一方面是短期經濟增長速度也在下降，兩者的共同作用造成了中國自2010年以來經濟增長速度的逐步下降。



問：中國的潛在經濟增長速度到底是多少？



餘永定：學界有不同說法，一般認為“新常態”下的潛在經濟增長速度在7%左右。我也長期贊同這種觀點，但現在已經不再如此肯定。如果認為中國現實經濟增速低於潛在經濟增速，我們就不得不承認存在兩種可能性：對長期潛在增速存在低估或對現實經濟增速的統計存在高估。



由於數據的不可靠性和問題的專業性，我們只能更多依靠直覺和經驗判斷中國目前的實際經濟增長速度是否低於潛在經濟增長速度。間接依據有二：物價指數和失業。中國有三個重要物價指數：CPI、PPI和GDP平減指數。從物價指數的角度來看，很難因CPI微正而否認中國的現實經濟增長速度低於潛在經濟增長速度這一判斷。事實上，許多國家在經濟衰退期間都存在PPI為負和CPI微正的狀況。中國的城鎮失業統計缺陷嚴重，再加上人口和就業結構的變化，不一定能說明問題。作為失業指標的替代，可以觀察中國的產能利用狀況。



問：權威人士曾指出，中國經濟運行“是L型的走勢”“這個L型是一個階段，不是一兩年能過去的”。您怎麼看？



餘永定：說經濟運行是“L型”，人們會問兩個問題：第一，L型的橫畫是指中國的潛在經濟增長速度，還是低於潛在經濟增長速度的某種平衡狀態？第二，中國經濟現在是運行在L型的竪畫上還是橫畫上？如果L的橫畫是指潛在經濟增長速度且中國經濟已經到達L型的橫畫，中國就沒有必要採取擴張性的宏觀經濟政策刺激有效需求，而應該集中力量進行結構性改革；如果L的橫畫是指低於潛在經濟增長速度的某種平衡狀態，中國就必須採取有力的擴張性宏觀經濟政策，防止經濟陷入或打破這種低於潛在經濟增長速度的平衡狀態。權威人士沒有明確回答上述兩個問題，這給經濟學界留下了一些懸念和辯論空間。



判斷中國現在的經濟增長速度是否低於潛在經濟增長速度至關重要。如果答案是肯定的，就意味著中國目前面臨雙重挑戰：一是遏制潛在經濟增速的進一步下降；二是使現實經濟增速盡可能接近潛在經濟增長速度。就總量而言，目前中國經濟存在有效需求不足的問題；就結構而言，中國經濟增長過於依賴投資——主要是房地產投資，一度還有出口。解決需求方的這兩個問題的手段，則是宏觀需求管理。



長期以來，中國經濟增長過於依賴要素投入，比如資本和勞力。為了提高潛在經濟增速，除了增加資本和勞動投入，中國還必須提高“技術進步”對經濟增長的貢獻度，包括提高勞動生產率增速、降低資本-產出率或提高全要素生產率增速。而要實現上述目標，一項不可或缺的必要條件就是改革。

