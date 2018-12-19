大華網：黨主席之爭在於要不要護航蔡英文

蔡英文 中評社香港12月19日電／民進黨的黨主席之爭，最近愈演愈烈。



大華網路報今天專欄文章說，在黨內中生代龍頭共推卓榮泰參選黨主席後，引起新潮流大老強烈反彈。未來如何演變，不僅涉及民進黨內的權力鬥爭，更攸關蔡英文能否獲得民進黨提名參選連任；從目前的態勢看來，擁護蔡英文的“當權派”贏面居多，要想民進黨改變，自然是毫無可能。



九合一選後，蔡英文辭去黨主席，一度呼聲甚高的陳菊因為高雄慘敗，被迫放棄；蔡英文“最愛”的蘇嘉全，在外界反應不佳的情況下，無疾而終；曾任高雄縣副縣長的郭泰麟，雖然臨時登記參選，搶了頭香，但不久就知難而退；唯獨台灣民意基金會董事長游盈隆，堅持參選到底。



游盈隆專精投票行為研究，是民進黨內公認的民意調查專家，雖在陳水扁時代就已出道，但2016年後並未獲得重用；他對蔡英文的領導作風和民進黨政府的施政，多次提出警告與批評；尤其是台灣民意基金會在九合一選前的最後一次民調，公布了四個歷史新低，包括：蔡英文聲望第一次低於三成、四成七的人不滿意“內閣”表現，是賴清德上任以來人民最不滿意的ㄧ次、台灣人對民進黨的感情低於五成、對民進黨認同只有23.5%，倒退到2008年以前。儘管這些都是客觀事實，但對民進黨而言，顯然不利選情，所以民進黨中央對游盈隆一直非常感冒；游盈隆當黨主席，顯然也不是蔡英文所樂見。



然而，距離2020年大選只有一年多，民進黨要想谷底翻身並不容易，有實力的地方諸侯，像是鄭文燦、黃偉哲之流，都怕擔任黨主席，承擔敗選責任，提前折損政治生命；各個地方派系雖有矚意人選，但誰也不願跳進火坑，成為砲灰；在這樣的情況下，卓榮泰會被拱出來參選黨主席，一點都不奇怪。



平心而論，卓榮泰和游盈隆的風評都不算太差，在民進黨的政治人物里，至少也算是B咖；只是一個政客氣息較重，一個學者氣質較濃。無論誰出線，都註定是過渡角色，既不可能真正主導黨機器，也無法使民進黨改頭換面。