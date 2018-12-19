構建全面開放新格局的成就與經驗

中評社北京12月19日電／改革開放40年來，全國各族人民在中國共產黨領導下，堅定不移擴大對外開放。從東部沿海到沿江、沿邊和中西部內陸地區，從對外貿易到國際投資，從製造業到服務業，從“引進來”到“走出去”，中國逐漸形成了全方位、多層次、寬領域的對外開放新格局，並一躍成為開放型經濟大國。對外開放為推動中國實現從站起來到富起來、再到強起來的歷史性跨越作出了重要貢獻。



1.構建全面開放新格局的歷史進程



光明日報發表商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明文章介紹，總體來看，中國對外開放經歷了三個大的發展階段。



第一階段從1978年到2000年，以十一屆三中全會召開和設立深圳等經濟特區為標誌，對外開放航船正式揚帆起航。從沿海特區率先開放，到沿江、沿邊和內陸中心城市開放全面推進。



這一階段又可以劃分為1992年前的改革開放初期和1992年鄧小平視察南方後對外開放進一步擴大兩個時期。



第二階段從2001年到2012年，以成功加入世界貿易組織為標誌，對外開放進入以規則為基礎的新階段。中國由有限範圍、地域、領域內的開放，轉變為全方位、多層次、寬領域的開放。



第三階段自2012年至今，以黨的十八大召開和設立自由貿易試驗區為標誌，對外開放踏上新征程。從“一帶一路”倡議，到亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金的成立，再到提出構建開放型世界經濟和人類命運共同體，中國更加積極主動參與全球經貿治理，展現大國責任和擔當，中國對外開放進入新時代。



2.構建全面開放新格局的重大成就



文章表示，對外開放40年來，解放思想和改革開放相互激蕩，觀念創新和實踐探索相互促進，中國經濟社會面貌發生了翻天覆地的變化。中國已經從封閉半封閉狀態成功融入全球分工體系，成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大外匯儲備國。



貨物貿易和服務貿易雙輪驅動，對外貿易大國地位進一步鞏固。中國貨物進出口總額由1978年的260億美元增長至2017年的4.1萬億美元，位居世界第一，占世界份額由1%上升至12%，中國已經成為全球120多個國家的最大貿易夥伴。服務貿易總額從1982年的46.9億美元增長至2017年的6957億美元，位居世界第二位，規模擴大了147倍，平均增速達15.4%。



利用外資與對外投資雙輪驅動，國際投資規模居世界前列。中國引資引技引智相結合，利用外資規模不斷擴大，涉及範圍越來越廣。中國1985年利用外資總額僅47.6億美元，2017年利用外資總額達到1440億美元，成為全球吸引外資最多的國家之一，30年間增長了近30倍。中國“走出去”參與國際競爭，對外投資規模位居世界前列。2002年對外直接投資流量僅為27億美元，全球排名第26位；2017年對外直接投資總額達到1250億美元，位居全球第三位。

