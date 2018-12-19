大華網路報：“團結”不應還是國民黨的難題

中評社香港12月19日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，蔡英文掌握政權後，立即成立“黨產會”，不久又成立“促轉會”，是針對國民黨而設。中央政權地方政權都是它最大，“立院”席次又過半，得意洋洋中喊出“消滅國民黨”。



四年前，為了拉攏自稱“墨綠”的柯文哲，民進黨放棄台北市長提名，俾集中火力致國民黨於萬刼不復之境。以為從此沒有可以和它對抗的政治勢力、民進黨永續執政指日可待。



有了這個心理，便不在乎人民的日子越過越苦，只想著“好官我自為之”，於是“用人唯親”，政績不彰，人民怨聲載道，使它成為人民心目中最討厭的政黨，終於，二0一八年在它執政不到三年的九合一選舉中崩盤。



國民黨黨產幾乎被剝奪殆盡，“促轉會”毫不遮掩自許為“東廠”，對國民黨的鬥爭先射箭後畫靶，想好了題目再以行政力量誅殺之。但國民黨雖窮得必須靠借貸渡日，至於“促轉會”因內部出現“吹哨者”，將其“東廠”面貎曝露，引起社會大反彈，還國民黨公道的聲音四起，國民黨未如民進黨所期望的被消滅，反而有了再生的能量。



專欄說，九合一選舉，民進黨慘敗，權力難以為繼。但“討厭民進黨”的人民心聲還在，接踵而至的“立委”補選、正選與二0二0“總統”大選，步步艱困，正矗立在民進黨眼前。民進黨當然不致被“消滅”，但已不可能還囂張了。



敗選後的民進黨才體悟“民主，就是人民作主”，因為主權在民，公道自然也在民。凡逆民意而行，得之於民的權力，也必消失於民。



現在開始到二0二0年底，另一場民主聖戰又會在台灣展開，從結構看，是藍、白、綠三方之爭，誰勝誰敗，誰浮誰沉，仍由人民作主。



有所謂“鐘擺效應”，看來國民黨形勢大好，不過世事難料，國民黨千萬別犯“內鬥內行，外鬥外行”的老毛病。勝利的果實不能只圖歸於個人或少數人而是屬於全體，國民黨切記，“團結”不應還是國民黨的難題。