富權：蔡英文為阻擊賴清德將借力鄭文燦？

2020蔡鄭配？（中評社圖片） 中評社香港12月19日電／民進黨“九合一”選舉慘敗，蔡英文雖然仍然堅持權力傲慢，但也畢竟受到驚嚇，尤其是在面對黨內曾經掀起的“逼宮”聲浪，一度回不了神。在差不多一個月之後，才想到要與六個“直轄市長”的當選人會面，商“中央”與地方的合作，以求鞏固自己的統治地位。



澳門新華澳報今天發表富權的文章指出，“六都”的版圖與人口，佔了台灣地區的一半，經濟規模更是佔大半江山，穩住了“六都”，對她在二零二零年爭取連任“總統”，極為重要。



但似乎第一站就“出師”不利，與台北市長也是新一任台北市長當選人柯文哲會面，確是比當天寒冷的天氣還要冷凍，被包括親綠媒體在內的所有媒體形容為“冷若冰霜”，柯文哲與蔡英文握手後連擦七次手，折射“柯P”已經極為厭惡及鄙視蔡英文。再加上民進黨和台北市政府各種推派人選參加台北市第二選區“立委”補選，民進黨開除陳景峻的黨籍，顯示“綠白合作”已經破局。蔡英文不但無法在未來的一年多內為“總統”大選進行的熱身活動中，獲得柯文哲的送暖，相反柯文哲還有可能會在“柯粉”和“獨派”的起哄下，參加二零二零年“總統”大選。使得本來就擔心黨內同志賴清德會跳出來截自己的“胡”的蔡英文，更加深一層威脅及憂慮。



“六都”由北往南，接著是新北市。新北市長當選人侯友宜，對蔡英文的邀約耍手擰頭，說是要待他就職後見面才好。想想也是，現在他仍在籌備市政府班子之中，未來的市政事務尚未開始，談也無謂。雖然他原是新北市副市長，但在宣布參選市長時已經辭職，不像柯文哲是帶職選舉爭取連任，因而“不在其位不謀其政”，是適當的官場倫理。但由於在選舉過程中，民進黨和蔡政府深度地傷害了侯友宜，尤其是“促轉會”前副主委張天欽的一席專門針對他的“東廠”談話，是有血性的男子漢也不能忍受的凌辱，侯友宜哪能再陪上笑臉？因此，侯友宜即使是在就職後答允與蔡英文會面，就算是沒有柯文哲那麼“冷”，也熱不到那裡去，行禮如儀而已。