藍委費鴻泰擬2020發動公投廢促轉條例

藍委費鴻泰。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／針對促進轉型正義委員會提到有關去蔣化等議題，引發撻伐。中國國民黨“立委”費鴻泰表示，“促轉會”代理主委楊翠心裡充滿仇恨，若“促轉會”仍不全面改組，任由非法代理主委撕裂人民感情，不排除在2020時提出“廢除促轉條例”的公投案。



根據台媒報道，中國國民黨“立法院”黨團昨召開記者會，費鴻泰在會中說，蔡英文應出面調解，怎可讓“促轉會”針對性地進行報仇？如今又安了個罪名要換鈔，一換就要花百億，“這是很大數字，可以幫多少年輕人創業？能幫助多少偏鄉小朋友？”若蔡英文沒辦法要求、制止“促轉會”如此野蠻行為，他就會在2020時，發動公投廢除《促轉條例》。



賴士葆則說，他也提出3項修法，包含廢除促轉條例、二二八補償條例修法、檔案法修法，只要3項修法一起過，“促轉會”就可以不用繼續運作，也能滿足冤獄補償、釐清加害者的功能。



曾銘宗表示，國民黨團要求“促轉會”全面改組後繼續推動轉型正義工作﹔要求“促轉會”依法行政，不得違法要求新台幣改版﹔要求央行依照“立院”財政委員會今年4月2日的決議，新台幣改版成本效益向財委會報告後，再函覆“促轉會”。國民黨團也不排除近期內再度“拜訪”“促轉會”。



