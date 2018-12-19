把改革開放關鍵一招進行到底

中評社北京12月19日電／歷史告訴我們，一個國家獲得發展，一個民族實現復興絕不是一蹴而就的，而是需要經過幾代人的持續努力才得以實現，發展道路總是曲折前進，時間往往需要幾十載甚至上百年，但最關鍵的也就是走好那幾步路，在歷史的節點做出重要抉擇。始於1978年十一屆三中全會的改革開放正是決定當代中國命運的關鍵一招。



中國網發表時事評論員蔣新宇文章表示，改革開放40年來，中國取得了舉世矚目的偉大成就。中國現已發展成為世界第二大經濟體。2017年中國經濟總量突破82萬億元，相當於英國、印度、法國、意大利、巴西、加拿大等六國的總和。



同時，我們也要看到改革的任務依然艱巨，新的發展問題亟待解決。例如，中國的人口紅利逐漸衰減，收入差距和城鄉發展差距依然嚴重，產業結構轉型壓力較大，環境問題日益凸顯。另一方面，國際政治經濟格局風雲變幻，保護主義、單邊主題呈抬頭之勢，逆全球化思潮汹湧泛濫，中國外部環境多種風險叠加。只有更好的深化內部改革，才能更好地應對外部挑戰。



文章指出，站在新的歷史關頭，全面深化改革面臨的複雜程度、敏感程度、艱巨程度前所未有，但是因循守舊沒有出路，畏縮不前必將錯失良機，只有繼續前進才是改革開放的唯一方向。



黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央承擔起了全面深化改革的歷史重任。特別是，黨的十八屆三中全會通過了《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，並成立了國家安全委員會和全面深化改革領導小組，對當前中國面臨的重大和緊迫問題作出系統改革部署。習近平總書記親自擔任中央全面深化改革領導小組組長，以非凡的政治勇氣與智慧推進改革，用全局觀念和系統思維謀劃改革，中央深改領導小組經濟體制和生態文明體制改革、民主法制領域改革、文化體制改革、社會體制改革、黨的建設制度改革、紀律檢查體制改革六個專項小組改革部署全面展開。改革集中推進，中央對過去改革過程中的老大難問題發力，解決了許多長期想解決而沒有解決的問題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業發生歷史性變革。



黨的十九大報告明確判斷，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。這是根據國際國內環境變化，特別是中國發展條件和發展階段變化作出的重大判斷。推動高質量發展，就要建設現代化經濟體系，這是跨越關口的迫切要求和中國發展的戰略目標。



文章強調，在漫長而曲折的發展過程中，不為風雲變幻所迷惑，不為艱巨困難所氣餒，保持定力、堅持到底是改革開放取得成功的關鍵所在。今天，中國的發展進入新階段，改革進入深水區，更需要我們保持深化改革開放的決心和定力。



改革的定力是什麼？就是堅持走適合自己的發展道路。這條路就是中國特色社會主義道路。中國特色社會主義的每一次突破，都對應著改革開放每一階段的突破，而中國特色社會主義最本質的特征就是中國共產黨的領導，中國特色社會主義制度的最大優勢也是中國共產黨的領導。



思想定力是貫徹改革實踐的必要條件。改革並非順風順水，更非一勞永逸，但同時也要看到，改革面臨的不僅是挑戰也必定迎來機遇。身處新時代，歷史選擇了我們這一代，堅定改革信心、保持改革定力，我們每個人都應有歷史使命感。我們每個人都應當在實現中華民族偉大復興的歷史征程中，找到自己的位置，履行自己的責任，做出自己的貢獻。

