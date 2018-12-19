中評社北京12月19日電／1978年，改革開放的一聲春雷，喚醒了沉寂的中國大地。



經濟日報發表記者熊麗述評文章表示，從1978年至2018年，短短40年間，在中國共產黨的堅強領導下，中國徹底擺脫了被開除球籍的危險，迎來了從站起來、富起來到強起來的歷史飛躍，書寫了國家和民族發展的壯麗史詩。



正如習近平總書記所指出的，改革開放是決定當代中國命運的關鍵抉擇，是當代中國發展進步的活力之源，是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶，是堅持和發展中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興的必由之路。



我們走出這樣一條道路



文章稱，2016年4月份，習近平總書記來到小崗村18戶農民發起大包幹簽字的“當年農家”院落，看當年的茅草屋，了解當年農戶們商量搞大包幹在這裡簽字的場景，稱讚小崗村當年的創舉是中國改革開放的一聲春雷，叮囑要好好記住這段歷史。



上世紀70年代末，10年內亂後的中國，經濟瀕於崩潰，人民溫飽都成問題。然而，一個13億多人口的大國實現現代化，在人類歷史上沒有先例可循。中國的發展注定要走一條屬於自己的道路。



我們走出了這樣一條道路，並且取得了成功。



1978年12月份，黨的十一屆三中全會作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，偉大征程由此拉開序幕。



從鄧小平發表影響深遠的南方談話，到黨的十四大明確提出建立社會主義市場經濟體制的改革目標，到加入世界貿易組織，再到黨的十八屆三中全會提出“使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用”……40年來，從農村到城市，從沿海到內地，從試點到推廣，從經濟體制改革到全面深化改革，通過改革開放這個“關鍵一招”，中國成功實現了從高度集中的計劃經濟體制到充滿活力的社會主義市場經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的偉大歷史轉折。



40年砥礪奮進，40年滄桑巨變。



文章指出，這是國家更加富強的40年。中國不僅迅速擺脫了貧困，還成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國。



這是人民更加富裕的40年。40年來，中國人民生活從短缺走向充裕、從貧困走向小康。



這是與世界合作共贏的40年。改革開放不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界。中國已成為130多個國家的主要貿易夥伴。



價格改革的“兩個97%”是改革的一個縮影。國務院發展研究中心市場經濟研究所原所長任興洲說，1978年政府直接定價的比重高達97%，市場定價僅為3%左右。到2017年底，97%的商品和服務價格已由市場競爭形成，政府管理價格的比重僅為3%。



“1978年我當兵的時候一天津貼0.63元，今天我們的企業已經成為全球最大女鞋製造企業之一。”華堅集團董事長、“改革開放40年百名傑出民營企業家”張華榮堅定地說：“如果不是改革開放，會有這樣的成長環境嗎?沒有！”

