中小銀行不良貸款飈升與“拆彈”對策

中評社北京12月19日電／12月10日，審計署公布了2018年第三季度國家重大政策措施落實情況跟蹤審計結果。其中，6個省的個別金融機構存在掩蓋不良貸款、撥備覆蓋率低等問題，其中5個省的5家小型農商行、農村信用社聯合社、城市商業銀行人為調整資產評級，將不良類信貸資產劃為“正常”或“關注”類，掩蓋不良貸款合計13.39億元。而遼寧省農村信用社聯合社截至2018 年8 月底，不良貸款餘額為562.52 億元，計提撥備金額146.77 億元，平均撥備覆蓋率僅為26.09%。



《中國經濟周刊》發表專欄作者關浣非文章表示，這些數據應該還未包括這些機構逾期90天的貸款在內。在證監會審理華夏銀行定增申請中發現，截至9月末，華夏銀行逾期90天以上貸款未劃歸不良貸款的金額共計261.57億元，合計占貸款總額的1.66%。而有的銀行即使按披露的數據，其不良貸款率也已達到了較高程度，如河南修武農商行年報顯示，截至2017年末，該行的不良貸款率達到了20.74%，撥備覆蓋率僅43.44%，資本充足率則跌至負值，至-0.75%。與此同時，今年迄今為止至少已有5家中小銀行被下調信用評級，為歷年同期最高，包括吉林蛟河農商行、山東廣饒農商行、貴陽農商行、山東鄒平農商行和丹東銀行均遭主體評級下調，其中3家的評級展望被下調為負面，不良貸款和逾期貸款數量激增是這些銀行評級被下調的主要原因。



瀕臨破產的風險



文章認為，這些數據集中說明一點，就是在中國相當數量的中小型銀行裡普遍存在著不良貸款計提不足的問題，而如果真實地計提不良貸款，這些機構可能面臨著需馬上增加資本或者瀕臨破產倒閉的邊緣。而另一方面截至12月10日，阿里拍賣上進行的起拍價在4000萬元以上的銀行股權司法拍賣數量達127起，共涉及105家企業和96家銀行。銀行股權原來曾經是民營企業最愛的投資領域，現在有如此數量的投資者欲退出銀行投資，這一方面可能是民企為了降低自身杠杆和解決債務問題，但另一方面也可能是這些民企投資者不再繼續看好投資的有關銀行。在整體社會融資持續偏緊和投資回報率持續下降的背景下，預計此類股權轉讓的情況還會繼續發生。



從上述數據中不難看出：隨著經濟的下行及不良貸款真實壞賬餘額的持續增加，那些不足額計提入賬不良貸款的中國中小銀行一旦流動性減弱及貸款增速下滑，這些銀行都會出現信貸資產質量急劇惡化的現象；而又因為中小銀行與投資者之間不能形成良性互動的局面，這些銀行未來資本供給必將失去來源，其結局也是顯而易見的，最壞的情況不排除會有一些銀行破產倒閉，最壞的可能一旦發生，勢必會對整體銀行業造成衝擊。對此，有關方面切不可掉以輕心，必須謹慎做好“拆彈”的準備，以防止系統性危機的發生。



先天不足的“基因”



文章分析，中國的中小型銀行出現今天的經營局面有多方面的原因。首先，這些銀行都有著先天不足的“基因”，一些城商行脫胎於城市信用社，農商行則脫胎於農村信用社，有的就是通過簡單合併而成，有的更是為了設立而設立，所以普遍存在著治理結構不完善的通病。其次，這些銀行的業務發展基礎普遍薄弱，產品開發能力不足，技術應用能力水平較低，資產負債結構單一，客戶服務渠道狹窄，風險管理能力及風險消化能力嚴重不足。最後，業務發展及風險水平嚴重受當地經濟發展狀況及信用狀況影響，甚至受到行政管理優劣及文化風俗的影響，一些不良貸款的形成常常是部分銀行內部人士內外合謀的結果。



2016年5月，曾有外媒評論稱：“小型銀行與北京央行的政治宏觀調整稍有脫節。這意味著相較於全國性銀行，對這類銀行的監管力度，中國的小型銀行負責人可能因此而更易臣服於當地的經濟壓力，例如：以損害資產質量為代價，而確保鋼廠和其他大型用人單位的生存。農商行與城市商業銀行作為中國龐大銀行業部門中最為薄弱的一環，金融風險可能會最先降臨。”這從一個角度揭示了中國中小型銀行不良貸款的深層次成因。

