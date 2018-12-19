江宜樺台大演講遭抗議　朱立倫深夜發文聲援

針對江宜樺18日晚上在台大演講遭到抗議，朱立倫在臉書發文表示，一位教授的演講，為何需要被這樣對待。（照片：朱立倫臉書） 江宜樺18日晚上到台灣大學政治系演講，遭太陽花學運的學生抗議，將之團團圍住。(照片:政大野火陣線臉書) 中評社台北12月19日電／前“行政院長”江宜樺18日晚上受邀到台灣大學政治系演講，演講到一半上百名學生闖入，並包圍江宜樺，場面混亂，最後演講被迫中止。對此，中國國民黨新北市長朱立倫18日深夜隨即在臉書發文聲援江宜樺，朱指出他和江是高中同班同學，也同時任教台大。他認為，一位教授的演講，為何需要被這樣對待？或許有部分學生不認同江宜樺這個人，但也同樣有另一群人期待聆聽他的演講。



江宜樺18日晚上到台大演講，演講到一半時，現場螢幕突然播放太陽花學運相關紀錄片，就在江宜樺面前播出當初“行政院”鎮壓畫面，讓江臉色變得難看，隨後上百名台大學生衝入場內，並高喊“政治騙子、滾出校園”、“院長下令、警察打人”，江宜樺遭抗議人群團團包圍，其他支持江宜樺的師生則幫江擋住抗議人群，現場一片混亂，更有學生大喊“殺人院長”場面十分火爆。



朱立倫臉書全文如下：



我跟宜樺是高中同班同學，也同時任教台大。



今天台灣已經是一個成熟的法治社會；多元包容、尊重不同意見已然是我們每個人血液中一部分。今晚一位教授的演講，為何需要被這樣對待。或許有部分學生不認同江宜樺這個人，但也同樣有另一群人，期待聆聽他的演講。



我記得，以前在台大的時候，也許不同意別人，也許不被別人同意，但我們始終深信，每一個人，都有闡述自己理念的權利。



江教授，加油！