帶非洲豬瘟疫區肉品入境　2陸配遭罰20萬

陸配攜帶非洲豬瘟疫區肉品入境遭罰新台幣20萬元。（照片：關務署台北關提供） 中評社台北12月19日電／“農委會”為防範非洲豬瘟入侵，昨日起提高旅客違規攜帶肉品入境罰鍰，初犯就罰新台幣20萬元，桃園機場昨日上午接連開罰2例，均為陸配不清楚規定，攜豬肉製品入境遭查獲。



“農委會”宣布加重裁罰違規私帶非洲豬瘟疫區肉品入境罰鍰，只要查獲旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家等近3年發生非洲豬瘟的國家地區，攜帶豬肉產品入境，初犯就開罰新台幣20萬元、第二次新台幣100萬元。



台媒報道，接到全台第一張新台幣20萬元罰單的何姓陸配（50歲），日前回大陸探訪親友，昨天上午自福州搭機回台，11時15分入境時被關務署台北關及防檢局人員查獲夾帶15片真空包裝豬肉乾，總重約200公克。



何姓女子得知得挨罰新台幣20萬元相當錯愕，聲稱不清楚相關規定，也不知道真空密封包裝的豬肉乾會有問題。



另一名陳姓陸配搭乘海南航空班機，中午12時50分許入境，選擇由綠線免申報櫃檯通關時，遭執勤關員查獲行李內攜有未申報之火腿腸0.58公斤，海關人員依動物傳染病防治條例開具移送檢疫單，移由“農委會”防檢局開立裁處書，裁罰新台幣20萬元。