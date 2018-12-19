林濁水籲蔡英文：領導大事不要忙著管小事

林濁水在臉書發文批蔡，問題爭議大繼續猶豫閃避，小事，小到機車、煙、都說都算，五都的大小事也說也管，只不知道說了算不算。（照片：林濁水臉書） 中評社台北12月19日電／九合一選舉民進黨敗選後，蔡英文積極站到第一線指導政策，不過，對於促進轉型正義委員會日前提3主張要去蔣，蔡卻說，不是“總統”、“促轉會”說了算。對此，前民進黨“立委”林濁水今日在臉書發文表示，蔡英文站到台前管ABS，管平價煙，都說了算，轉型正義不是“總統”說了算，為什麼？是因為問題太大？。他建議蔡英文，還是回頭領導大事不要忙著領導小事的好。



林濁水臉書全文如下：



前幾天“總統”展現她的不一様，站到台前說ABS，管平價煙，說了看樣子都算。



現在“總統”說轉型正義不是“促轉會”涚了算，也不是“總統”說了算，為什麼？是因為問題太大？。那麼核食和CPTPP的矛盾，經濟成長、非核家園與公投的矛盾都是超級大問題，“總統”說不說？算不算？



問題爭議大繼續猶豫閃避，小事，小到機車、煙、都說都算，五都的大小事也說也管，只不知道說了算不算。



“總統”說她過去沒有领導國家，所以決定站在第一線領導。現小事忙著管忙著說，忙著算，大事不說不管不算，就領導了國家嗎？“總統”若要自己領導不給“閣揆”、部長領導，那麼還是回頭領導大事不要忙著領導小事的好。



