美國會籲對台定期軍售　吳釗燮：感謝支持

吳釗燮19日到“外交及國防委員會”，進行報告並備質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）對於美國參、眾兩院重申《台灣關係法》及六項保證，“外交部長”吳釗燮今日上午受訪表示，美國國會對台灣支持我們都表達高度謝意，這段期間美國國會不管是民主黨或是共和黨，對《台灣關係法》、六大保證的重申都是對台灣支持的聲音。尤其台灣是民主國家的事實，對於亞洲地區有照亮的作用。除了向美國國會部門表達感謝，也會向美行政部門進行必要協商，讓台灣與美國之間的關係更好，在面對區域挑戰，我們希望台灣是和平開放印太地區的正面力量。



“立法院”“外交及國防委員會”繼續審查明年度“中央政府”總預算案關於“外交部”主管收支機密及公開部分。



“亞洲再保證倡議法案”（Asia Reassurance Initiative Act of 2018）於美東時間12月4日及12日分別經聯邦參、眾兩院一致表決通過，內容包括重申美國基於《台灣關係法》及“六項保證”對台灣的安全承諾，籲請特朗普總統定期對台軍售，並依據《台灣旅行法》鼓勵美國資深官員訪台，以及肯定美國與台灣等區域夥伴交往的價值。



至於台美官員互訪部分，部長可能到美國華府訪問？吳釗燮說，我們隨時與美方保持聯繫，如果有助於台美兩國的交流，我們會積極推動。



媒體詢問美國參議員認為中國干預台灣選舉？吳釗燮表示，我們與美國行政部門、“國會”有積極交流，有些國家干預其他國家的內政是有很多討論。我們也希望加入其他國家討論，避免民主國家遭到干擾。